عاجل| صوتك لمصر.. قادة الفكر والسياسة والعمل العام يدعمون مبادرة "الدستور" للاحتشاد أمام الصناديق: دعوة لصناعة مستقبل وطننا

تشهد مصر يوم الأحد المقبل ١٠ ديسمبر، تجربة ديمقراطية واستحقاقًا دستوريًا مهمًا، يتمثل فى الانتخابات الرئاسية، وهو الاقتراع الذى يعول عليه الشعب المصرى، لاستكمال مسيرة التحول الديمقراطى وبناء الجمهورية الجديدة.

وأطلقت مؤسسة «الدستور» مبادرة «صوتك لمصر»، لتحفيز المواطنين على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى بكثافة، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، وإزالة أى معوقات قد تواجههم خلال عملية التصويت.

وثمّن نخبة من قادة الفكر والثقافة والسياسة والعمل العام مبادرة «الدستور»، مؤكدين أنها ستسهم بفاعلية فى توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات، وتعريفهم بحقوقهم الانتخابية.

نقيب التمريض: توزيع مطويات بإنجازات الرئيس

أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا، كما أن أنظار العالم تتوجه نحو مصر فى الانتخابات المقبلة. وقالت إن النقابة العامة للتمريض زارت على مدار شهرين نحو ٢٥ محافظة، أكدت خلالها أهمية المشاركة الإيجابية لأطقم التمريض فى المحافظات وأسرهم فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، وتلاحظ تحمسًا من جموع التمريض تجاه المشاركة الفعالة. وأشارت إلى أن النقابة أعدت مطويات خاصة بإنجازات الرئيس السيسى التى تحققت فى عدة مجالات، على رأسها الصحة على مدار السنوات الماضية، وتوزيعها على أطقم التمريض على مستوى الجمهورية.

ر ئيس جامعة القاهرة:الاستحقاق يصنع المستقبل

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، دعمه المبادرة كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، ولها تأثير فى صنع الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على ذلك، من خلال تشجيع جميع منتسبيها على المشاركة فى التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسى الأنسب لهم، انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابى فى العملية الانتخابية، وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة. وأضاف «الخشت» أنه تم عقد ندوات تثقيفية بجميع الكليات بالجامعة، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية فى الانتخابات، وشارك فى الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبى الجامعة على المشاركة فى التصويت الحر.

وزير الاتصالات: انتخب مَن تريد بكل حرية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصرى، واستحقاق دستورى لا بد من المشاركة الإيجابية فيه، مشيرًا إلى أن لكل مواطن حقه فى الإدلاء بصوته لمن يريد.

وأضاف الوزير، لـ«الدستور»، إن الوزارة تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير الإنترنت فائق السرعة فى اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهناك متابعة على مدار الساعة لتقديم جميع الخدمات المطلوبة والتيسير على المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة ستتعاون مع جميع الجهات المعنية فى هذا الشأن.

رئيس جامعة حلوان: المشاركة واجب وطنى

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا لهم، مشيرًا إلى دعمه الكامل المبادرة التى أطلقتها «الدستور».

وحثّ جميع منتسبى الجامعة من طلاب وأساتذة وموظفين على المشاركة الفاعلة فى التصويت، مشددًا على أن ذلك سيسهم فى صنع مستقبل مصر، خاصة فى ظل المخاطر المحيطة بالبلاد.

وأكد أن مشاركة الجميع تعكس الوعى بأهمية الحفاظ على الدولة، داعيًا إلى ضرورة الإدلاء بالأصوات فى إطار من الديمقراطية والشفافية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: علينا اختيار مَنْ يمثلنا

أشاد مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمبادرة، مطالبًا جميع المواطنين، وفى القلب منهم العمال، بإدراك أهمية مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، وأنها من واجبهم الوطنى، ولا بد لهم من النزول لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار البدوى إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية بكثافة تعطى قوة للرئيس القادم، وتدعمه وتؤيده فى الدفاع عن حقوق مصر واستقرار الأمن القومى لمصر، مطالبًا جميع المواطنين بالنزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، للتأكيد للعالم أن الشعب بأكمله يقف خلف الرئيس، ويدعم ويؤيد كل قراراته لتحقيق الأمن والاستقرار لمصر.

عميد الدراسات الآسيوية: الوطن هو الأغلى

قالت الدكتورة هدى درويش، عميد معهد الدراسات الآسيوية بالشرقية، المقرر المناوب لفرع المجلس القومى للمرأة، إن النزول للانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى، لا بد ألا يتأخر أحد عن تلبيته. وأضافت «درويش»، أن مصر هى أغلى شىء يملكه كل مصرى، وأن الشعب اعتاد على الاستجابة لندائها، وأيام الانتخابات تكون بمثابة أفراح، ويحب الجميع المشاركة فيها. وأكدت: «على الجميع النزول والمشاركة فى التصويت، وجميع الأجهزة المشاركة فى الانتخابات تعامل أبناء الشعب أفضل معاملة، ومن هنا أصبح لزامًا على الكل المشاركة فى الانتخابات.

أسقف كنائس البحر الأحمر: لا قوت للتخاذل

قال الأنبا إيلاريون، أسقف كنائس البحر الأحمر، إن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى لا يمكن تأخيره أو إهماله، مؤكدًا أنه يجب على كل مصرى مُحب لوطنه أن يكون فاعلًا فى الاستحقاق الانتخابى، الذى سيكون رسالة للعالم أجمع أن المصريين لديهم وعى سياسى، ويقفون ضد أى محاولات لهدم عملية البناء والتنمية. وأضاف الأنبا، أن الاستحقاق الانتخابى جزء من عملية التنمية والبناء، والتخاذل عنه هو تقصير فى حق الوطن، مشيدًا بمبادرة جريدة «الدستور» «صوتك لمصر»: «خطوة إيجابية لدعم المشاركة السياسية وحث المصريين على المشاركة الإيجابية». وذكر أن المصريين لديهم وعى بما يحيط بمصر داخليًا وخارجيًا، قائلًا: «الشعب المصرى مُحب لوطنه بالفطرة، ولا يمكن لأحد أن يتخاذل فى دعم وطنه بأى طريقة».

بطل مصر فى المصارعة: لا تخلف عن نداء الوطن

دعا عبداللطيف منيع، بطل منتخب مصر فى المصارعة والمتأهل إلى أوليمبياد باريس ٢٠٢٤، كل المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن ذلك واجب وطنى وحق دستورى.

وقال: «أدعو الشعب المصرى للاستجابة لنداء الوطن وعدم التخلف عنه، مع التعبير عن الرأى بحرية ومسئولية، لأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب، وتلعب دورًا مهمًا فى حفظ استقرار الوطن».

رئيس جامعة دمياط: ممارسة لحق دستورى

دعا الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، إلى المشاركة الإيجابية وممارسة الحق الدستورى وانتخاب رئيس الجمهورية للسنوات المقبلة، لضمان أمن واستقرار الوطن. وقال: «الاستقرار يضمن استمرار تنفيذ الإنجازات والمشروعات العملاقة فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتعليمية وغيرها، مع تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على مكانة مصر الإقليمية والعالمية». وأشار إلى أهمية مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات، استمرارًا لدورها الوطنى الفعال على مدار التاريخ، كما ناشد جميع طلاب الجامعة المقيدين فى الجداول الانتخابية لممارسة حقهم الدستورى.

نقيب أطباء كفر الشيخ: الصوت الانتخابى رسالة وأمانة

قال الدكتور أحمد الجنزورى، نقيب أطباء كفرالشيخ، إن المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة واجب وطنى على كل أفراد وفئات المجتمع.

ودعا جموع الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم، مضيفًا: «يجب على الأطباء تصدر الصفوف، وأن يكونوا قدوة لغيرهم، ونقابة الأطباء تعمل دائمًا على توعية أعضائها وتحثهم على المشاركة فى كل الاستحقاقات الانتخابية، لأن صوتهم رسالة وأمانة».

محافظ الإسكندرية: كل صوت فى الصندوق يدعم الوطن

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وإدلاء المواطنين بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن صوت كل مواطن يدعم مصر.

وأضاف «الشريف» أنه يدعو كل المواطنين فى مصر، وفى الإسكندرية بشكل خاص، للمشاركة فى العُرس الديمقراطى، ليخرج بشكل مُشرف يفتخر به كل مصرى. وأوضح أن الإسكندرية استعدت للانتخابات الرئاسية بشكل كامل، من خلال كل الجهات التنفيذية، بتجهيز ٥٣٣ لجنة و٣٦ لجنة من لجان الوافدين على مستوى المحافظة، وتم الاطمئنان على كل التجهيزات.

عضو النواب: مشاركة أبناء الخارج أثبتت تماسك المصريين

ثمّنت نشوى رائف، عضو مجلس النواب، المبادرة، قائلة إن الانتخابات الرئاسية أهم الاستحقاقات التى يجب على الجميع أن يلبى النداء وينزل ويتحمل مسئوليته تجاهها، بالمشاركة واختيار رئيس مصر القادم لفترة رئاسية جديدة، بما يترتب عليه تحديد مستقبل الوطن لسنوات مقبلة.

وذكرت أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات والمخططات التآمرية على المستوى الإقليمى، وتجابه العديد من التداعيات الاقتصادية العالمية السلبية.

ولفتت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تدخر أى جهد لتأمين سير العملية الانتخابية فى الخارج، مثمنة مجهوداتها لتصدير صورة مصر أمام العالم بصورة مشرفة، فضلًا عن إظهار تماسك المصريين بالخارج، الذين ردوا الجميل لوطنهم.

مساعد رئيس الوفد: التصويت لصالح الاستقرار والأمن

أشاد النائب حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بمبادرة «صوتك لمصر»، مؤكدًا أنها مبادرة توعوية تؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة الحق الدستورى، وتأتى تنفيذًا للواجب الوطنى الذى يقع على عاتق كل مواطن محب لهذا البلد.

وأكد أن المبادرة تشجع المواطن على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات، التى تعنى أن يكون التصويت لصالح استقرار مصر وأمنها، اللذين يحاول البعض التربص بهما، وإطلاق الشائعات والدعوات المسمومة للنيل منهما، الأمر الذى لن يسمح به المصريون تحت أى ظرف كان.

ولفت إلى أن المشاركة أكثر فائدة سياسيًا من المقاطعة، حيث إن المشاركة تعنى التواصل مع الجماهير واستقطاب مواطنين للدخول فى هذه الأحزاب، منوهًا بأن هناك حماسًا لدى كثير من الأطراف المشاركة فى العملية الانتخابية، للبحث عن مساحات للعمل والحركة وليس مجرد جنى مكاسب سياسية فقط.

وزير التجارة: طريق لاستكمال الجمهورية الجديدة

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الجمهورية الجديدة، ذات الدور السياسى والاقتصادى الرائد على الصعيدين الإقليمى والعالمى، فضلًا عن إرساء الاستقرار الأمنى والسياسى اللازمين للعبور من الأزمات العالمية الحالية.

وأوضح الوزير أن الإنجازات التى تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسى فى مصر، تؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصرى قادر على تخطى كل الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة، لافتًا إلى أن هذه الإنجازات أسهمت فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى مختلف القطاعات، فضلًا عن ارتفاع مؤشرات أداء شتى المجالات الإنتاجية المصرية.

وذكر أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية من شأنها الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، الذى تبنته الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بمكانة مصر وتعزيز عوامل الاستقرار الاجتماعى.

وزيرة الثقافة: يجب أن نؤدى دورنا تجاه بلدنا

دعمت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلانى، مبادرة «صوتك لمصر» لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.

ووجهت نداءها لكل المواطنين فى مصر، قائلة: «إن المشاركة فى الانتخابات حق وواجب، وأدعو الناخبين وكل المواطنين ممن لهم حق الانتخابات، أن يمارسوا هذا الحق، ويؤدوا واجبهم تجاه دولتهم».

رئيس حزب الحركة الوطنية: حدث مهم يرسم مستقبل الدولة

شدد اللواء رءوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية، على ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الانتخابات الرئاسية، بصرف النظر عن الاختيار، لأنه استحقاق دستورى كبير ومهم، نرسم من خلاله مستقبل الدولة لست سنوات مقبلة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية إلى أن المشهد الدولى سيبقى بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر على مصر، لأن هناك طامعين يحاولون استهداف الدولة من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة، ما يستدعى ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعى والإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية، كى نختار الرئيس الأصلح والأقدر على تحمل المسئولية وأعبائها فى ظل المشهد الراهن بكل ما فيه من تحديات وصعاب.

ولفت إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، وفرض على كل مواطن مصرى مخلص ومحب لوطننا الغالى الحبيب.

أمين الشعب الجمهورى: أدعو الشباب للمشاركة

قال الدكتور هانى حمدى، أمين شباب حزب «الشعب الجمهورى» بمحافظة دمياط، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد الاستحقاق الأهم فى الفترة الحالية، لذا لا يمكن أن يتخاذل الشباب عن المشاركة بقوة والنزول والحشد ليكونوا رقمًا بارزًا فى أعداد الناخبين.

وأضاف: «فى الفترة الماضية تم تنفيذ عدة حملات لتوعية الشباب حول أهمية الانتخابات، وأهمية النزول والمشاركة فيها، وفى دمياط تم استهداف طلاب الجامعة، لحثهم على اختيار المسار الذى يريدونه للمستقبل».

رئيس حزب الاتحاد: شعبنا يمتلك الوعى بأهمية الحدث

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن مبادرة «صوتك لمصر» تدعم الدولة وتجعل المواطن المصرى يشارك فى صنع مستقبله والحفاظ على الوطن، مشيرًا إلى أنها مبادرة إيجابية، وتمنى أن يحث كل المؤسسات والأحزاب المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «صقر» أن المشاركة فى الانتخابات أمر مهم بالنسبة للدولة، والمبادرة ستحفز المواطنين على المشاركة.

ولفت إلى أن جهود المؤسسات الرسمية فى الدولة تتضافر حتى تجعل للانتخابات شكلًا إيجابيًا يلفت أنظار العالم بأكمله، لأن المجتمع الدولى لا بد أن يرى الشعب المصرى لديه من الوعى والثقافة والثوابت التاريخية، ما يجعله يصنع مشهدًا حضاريًا فى الانتخابات.

وذكر أن مبادرة «صوتك لمصر» مهمة جدًا، وأن الشعب المصرى سيدعم المبادرة.

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: نتعاون من أجل استكمال البناء

وصف هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، المبادرة، بأنها تعكس «روحًا وطنية ومسئولية تاريخية»، فى ذلك الظرف الدقيق الذى تمر به مصر.

وأضاف «عبدالعزيز» أن الإعلام دائمًا هو رأس الحربة فى التوعية المجتمعية، وأن عليه دورًا رئيسيًا فى دعم مشاركة المواطنين فى الشأن العام، والانتخابات بشكل خاص، وكذلك فى تحسين الصورة الذهنية لدى المواطن تجاه الممارسة السياسية والانتخابية.

وأشار إلى أن مثل تلك المبادرات لا بد من انتشارها فى كل المؤسسات، سواء التنموية أو الثقافية أو النقابات والهيئات المختلفة؛ من أجل حث المواطنين على الانخراط فى الشأن العام، وكذلك على خلق أنساق اجتماعية فعالة تشارك فى بناء الوطن كجمهورية جديدة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب على أتم الاستعداد للتعاون والمشاركة فى كل الفعاليات والمبادرات التى تحث على المشاركة فى الانتخابات؛ لما يوليه الحزب من اهتمام بدعم المشاركة الفعالة فى جميع الاستحقاقات الانتخابية منذ تأسيسه.

حزب «مصر أكتوبر»: مساهمة فى الملحمة الوطنية

أكد محمد عيد، أمين المصريين فى الخارج بحزب «مصر أكتوبر»، أن المبادرة تحفز المواطنين على المشاركة وتعزز من المساهمة فى ملحمة وطنية هى فرصة حقيقية للعمل نحو مستقبل مصر المزدهر، الذى يليق بالجمهورية الجديدة، وقال: «نتطلع إلى مشاركة تليق بحجم وتاريخ مصر المشرف». وأشار «عيد» إلى أن الإقبال الكبير من المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية يؤكد الاهتمام البالغ من المصريين بالخارج بدعم الدولة ووقوفهم بجانبها، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة والحفاظ على الأمن القومى، واختيار قائدها لمرحلة جديدة، لافتًا إلى أن المصريين فى الخارج ليسوا بمعزل عما يحدث فى مصر، وبناء جمهورية جديدة وسط هذا الكم من التحديات والمخاطر. وشدد على أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ ستؤكد للجميع أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم.

محافظ أسيوط: دعم مسيرة الوطن

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى على جميع المصريين، وذلك بهدف المساهمة بشكل إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وأوضح أنه على جميع المؤسسات حث المواطنين على النزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم فى اللجان الانتخابية؛ تفعيلًا لحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بالإدلاء بأصواتهم داخل صناديق الاقتراع، فهذا واجب وطنى.

نجم الزمالك:نحتاج لرئيس شجاع

ثمَّن هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مبادرة «صوتك لمصر»، التى أطلقتها «الدستور»، مؤكدًا ضرورة نزول جميع أطياف الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والاختيار من بين المرشحين للرئاسة.

وقال: «نحن فى حاجة لرئيس قادر على المحافظة على الأمن والأمان فى الشارع المصرى، ويستطيع التصدى بشجاعة لكل المخططات الخارجية التى ترغب فى النيل من مصر وشعبها، ومن الواجب على كل فرد فى المجتمع أن يقتطع قسمًا من وقته لاختيار المرشح الأنسب من وجهة نظره».

وكيل مجلس الشيوخ:المواطنون يرسمون المستقبل.. وفرصة حقيقية لاستكمال ما بدأناه

قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن كل مواطن فى الجمهورية الجديدة له الحق فى اختيار القيادة المعبرة عن طموحه، لتحقيق آماله وأحلامه، لذلك على الجميع المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لتحديد ملامح مستقبله ومستقبل أولاده وأحفاده.

وأكدت «فيبى» ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أيام ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر، فهى واجب على كل مصرى محب لبلاده، وذلك فى ظل الإشراف القضائى على كل مراحل العملية الانتخابية، وهى الضمانة التى طالب بها المشاركون فى الحوار الوطنى.

وأوضحت أن الانتخابات من وجهة نظرها فرصة لتوصيل رسالة للعالم كله، مضمونها أن مصر قوية بأبنائها، مشيرة إلى أن وجود عدة مرشحين ينتمون لتيارات مختلفة، دليل على الإنجاز الذى تحقق فى السياسة المصرية بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وتابعت: «الاستحقاق الرئاسى يأتى فى وقت يزدحم بتحديات داخلية وخارجية، وهو فرصة حقيقية للجميع أن يؤكد ضرورة استكمال ما بدأناه منذ تسع سنوات، ورسالة بأن الجمهورية الجديدة فى طريقها لترسيخ إنجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

بطلة العالم فى المصارعة: نصنع مستقبلنا

شددت سمر حمزة، بطلة العالم فى المصارعة، على ضرورة المشاركة فى انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن مشاركة المصريين بالخارج تمت فى مظهر وطنى بهيج.

وقالت: «أحث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة، فالمشاركة واجب وطنى ومسئولية تجاه الوطن، للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان الاستقرار، وصنع مستقبل يليق بنا».

البطلة الأوليمبية فى الكاراتيه: علينا الخروج بمشهد حضارى

أكدت فريال أشرف، نجمة منتخب مصر والبطلة الأوليمبية فى لعبة الكاراتيه، ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتلبية نداء الوطن للحفاظ على مستقبل مصر وتقدمها.

وقالت: «يجب على كل المواطنين المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، والخروج بمشهد حضارى يليق بمصر أمام العالم، لأن القيام بالواجب والمشاركة فى الحياة العامة هى الضمان لصنع مستقبل جيد ومُشرّف».

رئيس اللجنة الأوليمبية: إرساء مبادئ الديمقراطية

أشاد المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحاد المصرى للفروسية، بمبادرة «صوتك لمصر»، مؤكدًا أنه سيكون أول المشاركين فى العملية الانتخابية، لضمان الحفاظ على الاستقرار الذى تشهده البلاد حاليًا، وتحقيق مزيد من الإنجازات على كل الأصعدة. وأكد حرصه على حث المواطنين على النزول والمشاركة فى العملية الانتخابية، لأهمية ذلك، متمنيًا أن يشارك الجميع من كل الفئات والأعمار، خاصة الشباب، الذين ينتظرهم مستقبل باهر فى ظل التطور الكبير الذى تشهده مصر حاليًا. ودعا جموع الرياضيين لأن يكونوا أول المشاركين فى الانتخابات وأن يلعبوا دورًا إيجابيًا من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية.