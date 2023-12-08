أبوالغيط: عدم اعتماد مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة يهدد الاستقرار الإقليمى

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، جميع الدول المحبة للسلام التي تطالب بوقف إطلاق النار وتأمل في وقف العدوان على غزة لأن تنضم للدول التي تتبنى هذا القرار المهم المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أنه يجب تكثيف الضغوط الدبلوماسية بقوة وبكل طريقة في هذه المرحلة الحرجة لوقف العدوان على غزة.

كما أشار أبو الغيط إلى أن عدم اعتماد مجلس الأمن مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة اليوم قد يهدد الاستقرار الإقليمي.