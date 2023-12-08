محافظ أسيوط يشهد المعرض الفنى "فكرة" ضمن أنشطة متنوعة بقصور الثقافة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المعرض الفني "فكرة" لطالبات كلية التربية النوعية، بقصر ثقافة أسيوط، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بحضور ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، د. وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والعديد من قيادات الثقافة والمحافظة والشباب والرياضة وأساتذة الجامعة.

وأشاد المحافظ بالأعمال الفنية المتميزة بالمعرض موجها الشكر لقيادات جامعة أسيوط والقائمين على المعرض من الأساتذة والطلاب، مؤكدا أن الفن هو رسالة خاصة إلى المبدعين الشباب في كافة المجالات معلنا دعمه الكامل والمتواصل للمواهب الفنية من الشباب.

من جانبه عبّر ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد عن سعادته حضور المحافظ ودعمه أنشطة فرع ثقافة أسيوط، والموهوبين من الشباب، الأمر الذي يسهم في إثراء الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة.

كما توجه بالشكر لوزيرة الثقافة، ورئيس هيئة قصور الثقافة، لدعمهما الكامل لإقليم وسط الصعيد من خلال البرامج الثقافية الجاري تنفيذها بقصور الثقافة.

وعلى مسرح القصر شهد المحافظ العرض المسرحي "ليلة القتلة" الذي تقدمه فرقة مسرح المواجهة والتجوال، التابعة البيت الفني للمسرح، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أشاد المحافظ بالعرض وأبطاله موجها التحية لوزارة الثقافة وقطاعاتها وحرصها على تقديم المنتج الثقافية بالأماكن الأكثر احتياجا ضمن برامج العدالة الثقافية.

العرض تأليف خوسيه تريانا، ترجمة فتحي العشري وإخراج صبحى يوسف، ويتناول عددا من المشكلات والمواقف الحياتية، منها مشكلة القمع للفتيات، الزواج المبكر، وبعض العادات والأعراف المغلوطة وكيفية التغلب عليها، ومن المقرر أن يستمر عرضه حتى يوم 10 ديسمبر الحالي.

المعرض الفني "فكرة"

محافظ اسيوط يشهد المعرض الفني "فكرة"

محافظ اسيوط يشهد المعرض الفني "فكرة"