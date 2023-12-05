الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أنت الحياة".. لقاءات وورش متنوعة في فعاليات قصور الثقافة بأسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، بقرية بنبان بمركز دراو بأسوان ضمن مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، في إطار البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

"العادات والتقاليد فى الزواج" و"رسم على الوجه".. ابرز الفعاليات

وشهدت مدرسة بنبان الثانوية المشتركة محاضرة بعنوان "العادات والتقاليد فى الزواج" للباحثة منى صبرى رئيس الباحثين بأسوان بأطلس للمأثورت، وأشارت إلى اختلافها من بلد لآخر، منها عادات وتقاليد الزواج من قراءة الفاتحة باجتماع أهل العروسين وتقديم المهر والشبكة وليلتي الحناء والزفاف، والسبوع وتقديم الهدايا أو النقوط وهذا يسمى مساعدة أو التكافل الاجتماعي، وقدمت ورشة رسم حر للمدربة ولاء حسين باستخدام الالوان الخشب والفلوماستر.

كما نفذت بمدرسة العبابدة الابتدائية المشتركة ورشة "رسم على الوجه" للفنانة منى أحمد يونس، وعرض مسرح "السلوكيات" للفنان موسى محمد باستخدام عرائس القفاز، إضافة إلى معرض كتاب لإصدارات الهيئة، وعرض مسرح عرائس بعنوان "أسد وأرنوب" لفرقة فوزي فوزي، بالسرادق الذي تقدم به الخدمات للجهات المشاركة منها الصحة، وجامعة أسوان، وذلك بوجود عدد كبير من أهالى القرية.

نظم الفعاليات فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتستهدف الفعاليات جميع الفئات العمرية من الأطفال والشباب والمرأة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني محافظة أسوان مبادرة انت الحياة العادات والتقاليد فى الزواج

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