"قصور الثقافة" تطلق فعاليات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة

شهدت كلية التربية بجامعة دمياط، انطلاق فعاليات الملتقى السنوي التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ضمن سلسلة فعاليات للملتقى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعدة محافظات؛ تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وحضر الافتتاح الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، والدكتورة أماني عوض عميد كلية التربية، والدكتنورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة بالهيئة، والدكتور فادي سلامة مدير عام ثقافة دمياط، وبحضور أعضاء هيئة التدريس ووكلاء ورؤساء الأقسام بالكليات، وقيادات الثقافة، وعدد كبير من الطلبة.

افتتاح ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة

رئيس جامعة دمياط: القيادات الجامعية من المرأة وصلت لـ 50%

في كلمته أكد رئيس جامعة دمياط، أن المرأة المصرية منذ فجر التاريخ لها مكانة خاصة، حيث كانت تحكم وتشغل وظائف مهمة بالدولة، مشيرا إلى أن الملتقى ما هو إلا طريق لوصل سيرة نجاح المرأة بما سبق، وأن نسبة القيادة الجامعية وصلت إلى 50 %، والمعيدات أصبحن يمثلن 90% من هيئة التدريس، كما تحدث عن رؤية الدولة واهتمامها بالتعليم من خلال إنشاء أكثر من 40 جامعة بكافة المحافظات لتوفير كافة التخصصات دون اللجوء للسفر، وبذلك يصبح التعليم أكثر تشجيعا للفتيات، واتضحت أهم سمات الجمهورية الجديدة مع بروز القيادات النسائية كتعيين عدة نواب للمحافظين، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير المهارات الشخصية للفرد.

وأشاد الدكتور حمدان، بدور الملتقى في تدريب العمالة على العمل بمشروعات مربحة، ويعد بذلك أحد الحلول لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعا في ختام كلمته إلى مزيد من التعاون بين الجامعة ووزارة الثقافة بدمياط، لتدريب العاملات كنوع من الدعم الاقتصادي في سبيل نبذ أي عنف يمارس ضدهن.

أمانى عوض: التلوث البيئى ودور المرأة من أبرز محاور الملتقى

وقالت الدكتورة أماني عوض: "نسعى لتوعية المجتمع بعدة قضايا أبرزها التلوث البيئي ودور المرأة المساهم فى عملية الاهتمام بالبيئة، إلى جانب توضيح دور المجتمع في حماية المرأة من التمييز، ودور التشريعات والقوانين، وأيضا كيفية عمل مشروعات صغيرة وتسويقها، وهو الأمر المتصل بالمحور الحرفي المتمثل فى تعليم بعض من المهارات الحرفية من خلال الورش الفنية "الحلي، إعادة التدوير، الماندالا، مكرمية، خيامية"، وذلك طوال مدة انعقاد الملتقى".

افتتاح ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة

وأوضحت الدكتورة دينا هويدي، في كلمتها، أن الملتقى يعد شكلا من أشكال التنفيذ الفعلي لما أوصت به الأمم المتحدة لمناهضة أوجه العنف ضد المرأة، بمحطته الحالية بعد السويس وطنطا والبحيرة وأسيوط والوادي الجديد وقريبا الأسمرات أيضا.

وأشارت إلى أن للعنف أسبابا عديدة منها ماهو اقتصادى وآخر قصور فى الخدمات الصحية كالممارسات والعادات الخاطئة "ختان الإناث"، إلى جانب اتباع طرق غير تربوية تودى للانتحار.

وشارك كل من الدكتورة رشا عيسى والدكتورة شيماء سليم، الحضور، رؤيتهن عن "مخاطر التلوث البيئي على الصحة، ورمزية المرأة بأنها حامي الطبيعة".

وأشارت "سليم" إلى أن نشر الوعي البيئي يبدأ مع المرأة، إلى جانب تشجيع المرأة على صنع القرار مع تطوير مهاراتها المهنية للتعامل مع مجالات البيئة المستدامة، وتوفير الدعم المالي لمشروعات إعادة التدوير، والتشجيع على الابتكار.

افتتاح ملتقى مناهضة العنف ضد المرأة

وتفقد الحضور فعاليات الملتقى الحرفية من ورش فنية تراثية منها المكرمية للمدربة شيرين عفيفي، لتعليم المتدربات عمل معلقات بمختلف العقد والغرز، الخيامية للمدرب الفنان عماد عاشور لعمل معلقات وخداديات يدوية مستوحاة من الفن المصري القديم والصوفي، باستخدام القماش والإبر لتثبيت ألوان القماش مع بعض، وورش أخرى تعرف بالفن المعاصر منها ورشة فن الماندالا بصحبة المدربة الشيماء المهدي، متخصصة بالعلاج بالفن، وورشة إعادة التدوير للمدربة د. عبير الإتربي، وهي ورشة تهدف لإنتاج قطع من الملابس باستخدام الصوف، ورشة حلى وإكسسوار للمدربة الدكتورة هاجر الغباري.

الملتقى تنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافى برئاسة برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة دمياط ويستمر حتى 7 ديسمبر الحالي.