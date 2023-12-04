الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد مشروع إنشاء مركز 15 مايو للفنون

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم الإثنين، مشروع إنشاء مركز 15 مايو للثقافة والفنون، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقطاع الإنتاج الثقافي، بحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس البيت، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

واطلعت على الموقف التنفيذي للمشروع المقام على مساحة 1050 مترًا، ويتكون من قاعة مسرح وسينما تتسع لـ560 مقعدًا، إضافة إلى غرف الفنانين والمكاتب الإدارية، ومنطقة الخدمات، إلى جانب مركز تدريب السيرك القومى، الذي يعد مدرسة متفردة لتعليم فنون السيرك للنشء والأطفال، وتأهيل فناني السيرك وتطوير الألعاب لخلق جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا فى هذا المجال.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني بضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام المالي الحالي، ليكون منارة للثقافة والفنون بمدينة 15 مايو، جنبًا إلى جنب مع المنشآت الثقافية الأخرى بالمدينة.
وشددت على المتابعة الدورية لكل الأعمال وتذليل كل العقبات والمعوقات، حتى يتم افتتاح المشروع في أسرع وقت ممكن.

وكانت قد اجتمعت، أمس، الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمقر ديوان عام محافظة سوهاج، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة، لافتتاح وتفقد عدد من المواقع والمشروعات الثقافية بمراكز وقرى المحافظة، حيث تمت مناقشة خطة عمل المشاريع والفعاليات الثقافية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة. 

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن القوى الناعمة تمثل وسيلة فاعلة وداعمة لتطوير الوعي الجمعي، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه ضمن استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، مؤكدة أهمية التنسيق لتفعيل جهود التعاون بين الوزارة والمحافظة لإحداث المزيد من تطوير منظومة العمل الثقافي بالمحافظة، وتفعيل عدد كبير من مشروعات الإحلال والتطوير للمواقع الثقافية بها".

كما تضمن اللقاء الاتفاق على تكثيف أوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظة، ودعم وتعزيز آليات الشراكة الهادفة لتطوير منظومة العمل الثقافي بالمحافظة، بإقامة عدد من المشروعات والفعاليات الثقافية خلال المرحلة المُقبلة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مركز 15 مايو للثقافة والفنون للبيت الفني للفنون الشعبية قطاع الإنتاج الثقافي

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