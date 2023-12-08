محكمة شمال الزقازيق تنهي استعداداتها لمارثون انتخابات الرئاسة

أنهت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال الزقازيق الإبتدائية، استعداداتها لمارثون انتخابات الرئاسة وسينطلق يوم 10 ديسمبر الحالى ولمدة 3 أيام متتالية.

وتم إعداد 12 لجنة عامة و543 لجنة فرعية موزعة على جميع مراكز ومدن وقرى شمال الشرقية، لاستقبال 2 مليون و104 ألف و886 ناخب وناخبة من الذين لهم حق التصويت، هذا علاوة على 3 لجان للناخبين الوافدين بالصالحية الجديدة وفاقوس لاتاحة الفرصة لهم بالتصويت وممارسة حقهم الدستوري.

وتم توفير استراحات للقضاة المغتربين المشرفين على لجان الانتخابات ومعاونيهم، وكذلك وسائل المواصلات لتسهيل نقلهم من أماكن إقامتهم الى اللجان الانتخابية والعودة، وتم تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، رئيس الاستئناف رئيس محكمة شمال الزقازيق،تضم فى عضويتها المستشارين طارق عبد الحميد، وأحمد شاهين، للإشراف على تسليم أوراق الاقتراع بمحكمة شمال الزقازيق للقضاة والتي تمت بسلاسة لم نشهدها من قبل، وكذلك تلقى شكاوى الناخبين والعمل على حلها فورا حتى لا تعرقل العرس الانتخابي.

وفى السياق، تم تزويد اللجان بهواتف أرضية وخدمة الأنترنت من خلال تطبيق “الواتس أب” لتسهيل تواصل اللجان العامة واللجان الفرعية، كما تم تزويد اللجان بمولدات كهرباء لاستخدامها فى حالة انقطاع التيار الكهربائ، وبالمظلات ومقاعد ثابتة ومتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الصحة وإعداد خطة للطوارئ وتوزيع سيارات الإسعاف على المقار الانتخابية، كما تم رفع اى اشغالات تعيق حركة المواطنين، أثناء دخولهم المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم هذا علاوة على إعادة فحص أعمدة الكهرباء المحيطة بالمراكز الانتخابية.

يذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية سيتحول الى عرس ديمقراطى يشار له بالبنان وستكون تلك الانتخابات بمثابة احتفالية فى حب مصر، ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية، 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركز انتخابى تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية