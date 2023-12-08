الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": المقدسيون يقيمون الصلاة فى الشوارع ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، إنه منذ اليوم الأول من الحرب والعدوان على قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك هو عنوان هذه المعركة من خلال إغلاق أبوابه أمام المصلين بالحواجز والمتاريس الحديدية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن دائرة الأوقاف الإسلامية تقول إن أعداد المصلين اليوم الجمعة وصل إلى 5 آلاف وهو العدد المشابه لكل أيام الجمعة منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تجفيف الوجود الفلسطيني في داخل البلدة القديمة وفي المسجد الأقصى المبارك، موضحة أن المقدسيين يقيمون الصلاة في الشوارع ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

وتابعت أن الذين تمكنوا من دخول المسجد الأقصى وهم من الرجال فوق 50 عامًا والنساء فوق 40 عامًا، مشيرة إلى أن إعلان حالة الطوارئ والحرب في المدينة المحتلة دفع إلى منع عدد كبير من المصلين من دخول المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى القدس غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

تنسيق بين الهلال الأحمر فى مصر وفلسطين لإنقاذ جرحى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية (إنفوجراف)

سقوط "تاجرى عملة" غسلا 10 ملايين جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت