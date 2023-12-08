"القاهرة الإخبارية": المقدسيون يقيمون الصلاة فى الشوارع ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبوشمسية، إنه منذ اليوم الأول من الحرب والعدوان على قطاع غزة والمسجد الأقصى المبارك هو عنوان هذه المعركة من خلال إغلاق أبوابه أمام المصلين بالحواجز والمتاريس الحديدية.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن دائرة الأوقاف الإسلامية تقول إن أعداد المصلين اليوم الجمعة وصل إلى 5 آلاف وهو العدد المشابه لكل أيام الجمعة منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تجفيف الوجود الفلسطيني في داخل البلدة القديمة وفي المسجد الأقصى المبارك، موضحة أن المقدسيين يقيمون الصلاة في الشوارع ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

وتابعت أن الذين تمكنوا من دخول المسجد الأقصى وهم من الرجال فوق 50 عامًا والنساء فوق 40 عامًا، مشيرة إلى أن إعلان حالة الطوارئ والحرب في المدينة المحتلة دفع إلى منع عدد كبير من المصلين من دخول المسجد الأقصى.