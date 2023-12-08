الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لاحياد في حب الوطن

طارق عبد العزيز يدعو المصريين للاحتشاد والمشاركة بانتخابات الرئاسة

النائب طارق عبد
النائب طارق عبد العزيز

دعا النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، المصريين في كل المحافظات للاحتشاد والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية 2024 ورد الجميل للوطن، مؤكدًا أن المواطنين سيقدمون ملحمة وطنية في حب الوطن.

منصب رئيس الجمهورية

وأكد عضو الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم، أن الرهان يوم الأحد في تقديم صورة مشرفة، تبرهن على وعي المصريين في اختيار أرفع منصب في الدولة، وهو منصب رئيس الجمهورية، في توقيت مهم تمر فيه الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم، بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.

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وبين طارق عبد العزيز أن التحديات كبيرة، ولكن عزيمة المصريين تجلت في 30 يونيو وستسمر أمام لجان الاقتراع، خاصة أن الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة قامت بدور كبير في التجهيز لهذا المارثون الانتخابي الكبير، منذ بداية الإعلان عن فتح باب الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي تشهد الإجراءات التي قامت بها بالالتزام بالنزاهة والشفافية.

وبعث عضو الشيوخ برسالة للمواطنين قبيل الانتخابات قائلا: "لا حياد في حب الوطن"، والمشاركة الإيجابية ستكون عنوان الماراثون الانتخابي.

وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد صرح بأن الهيئة انتهت من كل الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية  الخاصة بانتخابات الرئاسة في الداخل، التي من المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام. 

وقال «بنداري» إن عدد القضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة بلغ 15 ألف قاض من أصل 26 ألف قاضٍ، وأنه سيجري البدء في نقل القضاة للجان بداية من اليوم الخميس، من خلال وسائل النقل الحديثة.

وكشف عن أن الهيئة أنشأت لجانا فرعية بكل محافظات الجمهورية للوافدين، للتصويت في غير موطنهم الانتخابى، وذلك بعد تلقى الهيئة عددا من الشكاوى بالمناطق السياحية المتواجد فيها الوافدون، وأن هذه الطلبات وصلت لـ5550 طلبا، وتمت الاستجابة لها جميعًا، وتم تحديد مقرات بالتنسيق مع الجهات المعنية التي بها تجمعات مغتربين، كما أن اللجان الفرعية لعملية الانتخابات الرئاسية تم تهيئتها وتهجيزها، كما أنها شهدت وصول كل اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية، وجرى إنشاء لجنة في محطة مصر، ومطار القاهرة والمناطق الصناعية، العاصمة الإدرارية وكل المناطق الصناعية الموجودة على مستوى الجمهورية.
 

عضو مجلس الشيوخ المصريين الانتخابات الرئاسية 2024 الوطن للمحررين البرلمانين يوم الأحد

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