الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رشوان: الانتخابات الرئاسية خطوة مؤسسية مهمة نحو الجمهورية الجديدة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

علّق ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال رشوان، خلال مؤتمر صحفي للهيئة العامة للاستعلامات الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحوار الوطني كان خطوة شديدة الأهمية بناء علي توجيهات الرئيس السيسي.

أضاف أن الانتخابات الرئاسية بعد مشاركة كل القوي السياسية والنقابية في الحوار الوطني، فهى خطوة شديدة الأهمية وتحول الحوار لشئ مؤسسي.

أشار إلى أن الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية خطوة مؤسسية هامة نحو الجمهورية الجديدة.

اكسترا نيوز الرئيس السيسي ضياء رشوان

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