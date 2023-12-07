هيئة الاستعلامات: الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية تنبع من كون رئيس الجمهورية هو صانع السياسة الخارجية بموجب الدستور.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات، خلال مؤتمر صحفي نشرته "القاهرة الإخبارية"، إن الحوار الوطني جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديمقراطية كجزء من الإصلاح السياسي الذي دعا إليه الرئيس المصري.

نوه الكاتب الصحفي إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية الحالية تنقل مخرجات الحوار الوطني إلى الشق المؤسسي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني الأخير في مصر هدفه الوحيد هو إعادة لم الصف الوطني للنهوض بالدولة.