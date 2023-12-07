مسئول بالبيت الأبيض: لم نعط موعدًا لانتهاء العملية الإسرائيلية فى قطاع غزة

أكد مسئول بالبيت الأبيض، أنه لم نعط موعدا نهائيا محددا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة، وذلك وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأضاف مسئول بالبيت الأبيض، أنه إذا توقفت الحرب اليوم، فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف.

وتابع: نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة، الأمر الذي يجعل استمرار العمليات العسكرية في القطاع.