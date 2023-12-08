وكيل صحة سوهاج يتابع حملة "حقك تنظمى" لخدمات الأسرة

تابع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ميدانيًا أعمال الحملة التنشيطية "حقك تنظمي" في المرحلة الثانية، التي تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا.

وأوضح أن الحملة تقدم خدماتها في جميع القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الثانية، وخاصة في المناطق والمراكز التي تحتاج إلى هذه الخدمات بشكل أكبر، بالإضافة إلى المناطق التي يتم فيها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن الحملة تقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا تمامًا، بالإضافة إلى دعم السيدات ورفع مستوى الوعي الصحي للأسرة المصرية. وأكد أنه يتم من خلال الحملة توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بهدف زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وتقدم جميع الخدمات من خلال فرق مدربة وأخصائيات النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي على السيدة أولاً واختيار ما يناسبها من وسائل.

من جانبها، أضافت الدكتورة عبير أبو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج، أن الحملة تقدم بجانب خدمات تنظيم الأسرة، خدمات توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي للشرائح العمرية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيره على صحة الأم والطفل والأسرة.

يأتي ذلك ضمن الحملات الدورية التي تجريها وتنظمها وزارة الصحة والسكان لضبط معدلات الزيادة السكانية وفي إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت إشراف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

كما كثف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته التفقدية على وحدات طب الأسرة المختلفة بالمحافظة، حيث تفقد وحدات الروافع والبخايتة والحمادية بمركز سوهاج وجزيره محروس بمركز أخميم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل تلك الوحدات والاطمئنان على تواجد وانتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات والطعوم وسلامة سلسلة تبريد تلك الطعوم والأمصال بتلك الوحدات، وكذلك استعدادًا لتدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي ستنطلق بالمحافظة خلال أيام، موضحًا أن المبادرة سوف تقدم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم فحوصات سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم وتستهدف جميع المواطنين من عمر 18 عامًا فأكثر.

ونوه إلى أن خدمات المبادرة متاحة في 204 منافذ تغطي جميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات في المقرات، وستقوم المبادرة باستقبال المواطنين لتقديم خدماتها المجانية تمامًا خلال أيام، مضيفًا أنه تم وضع خطة لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لجميع المترددين وتقديم المشورة لهم.