الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة سوهاج يتابع حملة "حقك تنظمى" لخدمات الأسرة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تابع الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ميدانيًا أعمال الحملة التنشيطية "حقك تنظمي" في المرحلة الثانية، التي تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا. 

وأوضح أن الحملة تقدم خدماتها في جميع القرى والمراكز المستهدفة في المرحلة الثانية، وخاصة في المناطق والمراكز التي تحتاج إلى هذه الخدمات بشكل أكبر، بالإضافة إلى المناطق التي يتم فيها تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن الحملة تقدم جميع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا تمامًا، بالإضافة إلى دعم السيدات ورفع مستوى الوعي الصحي للأسرة المصرية. وأكد أنه يتم من خلال الحملة توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة، بهدف زيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وتقدم جميع الخدمات من خلال فرق مدربة وأخصائيات النساء والتوليد، لتوقيع الكشف الطبي على السيدة أولاً واختيار ما يناسبها من وسائل.

من جانبها، أضافت الدكتورة عبير أبو المجد، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بسوهاج، أن الحملة تقدم بجانب خدمات تنظيم الأسرة، خدمات توعوية لرفع مستوى الوعي الصحي للشرائح العمرية المختلفة، من خلال التوعية بأهمية تنظيم الأسرة وتأثيره على صحة الأم والطفل والأسرة.

يأتي ذلك ضمن الحملات الدورية التي تجريها وتنظمها وزارة الصحة والسكان لضبط معدلات الزيادة السكانية وفي إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتحت إشراف قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

كما كثف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، جولاته التفقدية على وحدات طب الأسرة المختلفة بالمحافظة، حيث تفقد وحدات الروافع والبخايتة والحمادية بمركز سوهاج وجزيره محروس بمركز أخميم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل تلك الوحدات والاطمئنان على تواجد وانتظام الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات والطعوم وسلامة سلسلة تبريد تلك الطعوم والأمصال بتلك الوحدات، وكذلك استعدادًا لتدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي ستنطلق بالمحافظة خلال أيام، موضحًا أن المبادرة سوف تقدم خدمات الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم فحوصات سرطان الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم وتستهدف جميع المواطنين من عمر 18 عامًا فأكثر.

ونوه إلى أن خدمات المبادرة متاحة في 204 منافذ تغطي جميع مراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات في المقرات، وستقوم المبادرة باستقبال المواطنين لتقديم خدماتها المجانية تمامًا خلال أيام، مضيفًا أنه تم وضع خطة لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لجميع المترددين وتقديم المشورة لهم.

حقك تنظمي طارق الفقي ميدانيا الاهتمام بصحة الاسرة المصرية رؤية مصر المعاشات

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يسلّم 30 جهاز عروس للمقبلات على الزواج (صور)

محافظ سوهاج: تجهيز 18 لجنة عامة و684 فرعية لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب

"علوم سوهاج" تُكرّم علمائها وطلابها المتميزين بالتعاون مع "المهن العلمية"

جامعة سوهاج تحتفل باليوم العالمي لذوى الهمم

صوتك لمصر.. شباب محافظة سوهاج يدعمون مبادرة الدستور للنزول للانتخابات الرئاسية

طلاب جامعة سوهاج يشاركون بفعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

بحضور 7 آلاف مواطن.. "مستقبل وطن" بسوهاج ينظم مؤتمرًا لدعم السيسى بانتخابات الرئاسة

مصرع طالب سقط عليه حائط قديم بسوهاج

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

طارق حامد يعلن اعتزال اللعب الدولى مع منتخب مصر

تشييع جثمان الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى القليوبية

عاجل .. الجيش الإسرائيلى يعلق على "صور الأسرى المقيدين" فى غزة

طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية (إنفوجراف)

بوتين يعلن ترشحه لولاية رئاسية جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت