الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: 281 شهيدًا بين الكوادر الطبية وتوقف أكثر من 27 مستشفى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قال الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني: "أنشأنا وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في غزة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهم يستقبلون يوميا نحو 200 حالة من المصابين في قطاع غزة، لافتا إلى أن الوضع الصحي في شمال غزة كارثي وبحاجة إلى تدخل أممي لمنع تفاقم الأزمة الصحية.

وتابع: "طواقمنا تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة".

وواصل: "281 شهيدا بين طبيب وممرض ومسعف وتوقف أكثر من 27 مستشفى عن العمل في قطاع غزة".

غزة قطاع غزة الكوادر الطبية استشهاد أطباء ومسعفين القاهرة الإخبارية الهلال الأحمر الفلسطيني

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