الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد صلاة الجمعة.. "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يطارد المقدسيين بمياه عادمة ومواد كيماوية

الاحتلال يطارد المقدسيين
الاحتلال يطارد المقدسيين بمياه عادمة

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن قوات الاحتلال تواصل الاعتداءات ضد المصلين في القدس ومنعهم من الوصول للمسجد الأقصى.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقدسيين يصلون في شوارع المدينة القديمة ووادي الجوز، ولا يستطيعون الوصول للمسجد الأقصى.

 اندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال

استعرضت دانا أبوشمسية من خلال نقل صورة حية لاندلاع مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال، إذ تتعمد قوات الاحتلال مواصلة اعتداءاتها بعد إقامة الصلاة في شوارع المدينة القديمة.

وأوضحت أن سيارات مياه عادمة يتم خلطها بالمواد الكيماوية يطارد بها المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، كما استطاعت مراسلة القاهرة الإخبارية، نقل صورة حية لعملية اعتقال قوات الاحتلال لأحد شباب مدينة القدس بعد أدائه صلاة الجمعة.

القدس المقدسيون قوات الاحتلال مراسلة القاهرة الاخبارية المصلين بالقدس

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