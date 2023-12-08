الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات: النسخة الثالثة من "إيديكس 2023" حققت أهدافها

اللواء أركان حرب
اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، أن النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" حققت أهدافها؛ خاصة في ظل الإقبال الكبير وارتفاع أعداد الزائرين خلال أيام المعرض ومشاهدة منتجات القوات المساحة المصرية من خلال الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة العربية العالمية للبصريات، ما يعطي ثقة وحافزا للنجاح بشكل أكبر.

وقال اللواء طارق سعد زغلول - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن انطلاق معرض "إيديكس" في نسخته الأولى خلال عام 2018 كانت انطلاقة قوية والجميع أشاد بها، والنسخة الثانية في عام 2021 كانت مليئة بالعديد من المنتجات والمشاركة القوية، وخلال النسخة الحالية 2023 جاءت لتؤكد أن مصر تفوقت على نفسها، والقادم سيكون أفضل في ظل الدعم المستمر والتوجيه الدائم من قبل القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بزيادة التصنيع العسكري المحلي في مصر، لتوفير العملة الصعبة، والاعتماد على الخامات المصرية في التصنيع.

وأوضح أن دعم القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة يلقي بظلاله في نجاح عملية التصنيع المحلي والتصدير إلى الخارج، مشيرا إلى أن الجميع على قدر المسؤولية وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تطور كبير في التصنيع المحلي سيتم عرضه خلال معرض إيديكس القادم.

تصنيع منظومة إدارة نيران لبعض المركبات المدرعة

وشدد اللواء طارق سعد زغلول على أن الشركة متمكنة في صناعة أجهزة رؤية ليليلة وحرارية وليزر، ولديها أيضا منظومة الجندي المطور، والتي تؤهل الجندي أن يكون وحدة قتالية تتحرك في موقع تنفيذ المهمة، حيث إنه مزود بأجهزة ليلية وحرارية ويمكنه التحكم بطائرة صغيرة دون طيار لنقل الموقف كاملا في أرض المهمة التي يتواجد بها.

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تصنيع منظومة إدارة نيران لبعض المركبات المدرعة والدبابات، لافتا إلى أن تلك المنظومة مصرية بنسبة 100%.

وأضاف أن شركة تالس الفرنسية هي شريك مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وهناك العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون مع الشركة الفرنسية.

وأشار إلى أن الشركة تنتج أيضا منظومة الاشتباك عن بٌعد والتي يتم تصنيعها مع إحدى الشركات الإسبانية؛ حيث تم الوصول إلى 70% من عمق التصنيع، ما يشير إلى أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك إنتاج أنظمة مشابه لهذا النظام.

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مصر بلد الجميع.. الدول العربية المشاركة فى «إيديكس 2023»: تطور فى صناعات النظم الدفاعية والأمنية

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جناح أوكرانيا فى إيديكس 2023: نركز على رفع قدراتنا ولمسنا حُسن استقبال المصريين

وبعث رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول، برسالة طمأنة للشعب المصري، مؤكدا أن مصر لديها جهات تصنيع حربي متعددة، تعمل على تنفيذ أنظمة دفاعية مصرية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن السلام يجب أن تكون له قوة وسلاح يحميه، كما أن هذا السلاح سيكون من التصنيع الحربي المصري المتمثل في شركة البصريات والهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي، معربا عن تفاؤله بأن القادم سيكون أفضل.

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