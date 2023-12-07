الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جناح أوكرانيا في إيديكس 2023: نركز على رفع قدراتنا ولمسنا حُسن استقبال المصريين

إيديكس 2023
إيديكس 2023

فى الجناح الأوكراني الذى كان لافت للانتباه بسبب مشاركتهم رغم استمرار الحرب، التقت "الدستور" مع أولج سكلير مدير المشروعات بشركة NAUDI الأوكرانية، والذى قال "نشارك في معرض ايدكس  ٢٠٢٣ بمجموعة من الشركات بعدة أسلحة وعلى رأسها في المجال الدفاعي، ونعرض الطائرات المسيرة وأجهزة تشويش الطائرات المسيرة والرادارات والعربات المدرعة، نحن نصنع الصواريخ عالية الدقة"

وقال أوليج: "أوكرانيا تستمر في تصميم وتحديث منتجاتها العسكرية، رغم الحرب الموجودة عندنا نركز أكثر على رفع قدراتنا الإنتاجية، ونحن نهتم بنظم تشويش الطائرات المسيرة، كما تدرك أوكرانيا أهمية الطائرات المسيرة مع زيادة الطلب عليها في الخطوط الأمامية للحرب، ونتيجة لفارق النتائج التي حققتها طائرات دون طيار للدولة في مراحل الهجوم المضاد تسعى أوكرانيا بكل قوة لتوطين صناعة المسيرات."

وتابع "من أبرز الأسلحة في أوكرانيا المنظومة الصاروخية المضادة للدروع "سكيف" وهو يتحمل الحرارة  وهو صاروخ موجه ومصوّب بأشعة ليزر وبشكل نصف أوتوماتيكي، بحيث يصوّب الرامي الصاروخ نحو الهدف ويوجة علامة تصويب الصاروخ حتى الإصابة. كما يمكنه ضرب الطائرات ذات العلو المنخفض وخاصة الطائرات المروحية، فضلا عن الصاروخ الأوكراني المضاد للسفن "نبتون"، ويبلغ وزن صواريخ نبتون 870 كلغ ويحمل رأسا حربية يبلغ وزنها 150 كلغ، قادرة على تدمير أهداف تصل إلى 5000 طن، مستخدمًا توجيهًا موجهًا بالرادار، لمدى يقرب من 300 كيلومتر (186 ميلًا)، وعادة ما يكون لدى أحد أقسام نبتون 6 قاذفات USPU- 360 قادرة على إطلاق وابل من 24 صاروخًا مضادًا للسفن، وهو صاروخ مخصص لاستهداف السفن مزود بباحث حراري يمكنه من مقاومة التشويش ويتميز بالتقاط الهدف في بيئة مناورة صعبة.

أوضح أوليج أن هناك العديد من الطائرات المسيرة التي تمت صناعتها خلال الحرب، وان هناك تحديات تواجه أوكرانيا وهى أن جميع المصانع التي تصنع المنتجات الدفاعية أصبحت هدف أساسي وقاموا بنقل المصانع ووحدات التجميع في أماكن سرية بأوكرانيا لكي يكملوا متطلبات الجيش الأوكراني.

وختم:"هذه ليست أول مرة نشارك في معرض إيدكس ودائما نرى حسن استقبال الشعب المصري ونرى الاهتمام الزائد بالمنتجات التي أثبتت فاعليتها وسوف نشارك في المعرض السنوات المقبلة وسوف نرفع الإنتاج العسكري وسنصدر لدول الشرق الاوسط".

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