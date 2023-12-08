خسائر القصف الصاروخي لسفارة أمريكا في بغداد

كشفت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من بغداد، تفاصيل القصف الصاوخي بمحيط السفارة الأمريكية بالعراق، مؤكدة أن هناك عشرات الفذائف تستهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي هي خسائر مادية وليست بشرية، إذ لم تنجم عن وقوع إصابات أو حالات وفاة.

وأكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، سقوط قذائف هاون داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالعراق، لافتة إلى تفعيل صفارات الإنذار داخل مبنى السفارة الأمريكية بعد دوي انفجارات سُمع ضمن محيط السفارة الأمريكية في بغداد.

ومنذ 17 أكتوبر الماضي، تتعرض القواعد والمقرات التي تتواجد فيها القوات الأمريكية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة بسبب دعم الإدارة الامريكية للعمليات الإسرائيلية ضد غزة، حتى وصل عدد العمليات حتى الآن أكثر من 78 عملية ضد قواعد أمريكية في العراق وسوريا.