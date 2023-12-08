"القاهرة الإخبارية": 13 شهيدًا بقصف إسرائيلى لمنزل يضم نازحين بالنصيرات

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء 13 شهيدًا بقصف إسرائيلي لمنزل يضم نازحين بالنصيرات.

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة

كما أفادت بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية شرق مدينة غزة، في الوقت الذي أكدت فيه وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يطلق القنابل الفسفورية على جباليا.

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتقاء 40 شهيدًا جراء قصف الاحتلال منطقة الصبرة شرق مدينة غزة، فيما اندلع حريق بمراكز إيواء شمال قطاع غزة إثر قصف مدفعية الاحتلال.

وأعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف تجمع للاحتلال في محور جنوب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.