الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| الاحتلال يقصف شواطئ رفح .. و"الأرصاد": أمطار رعدية الأسبوع المقبل

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة أخبار فاتتك.

وزير الخارجية البريطانى: نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، إن المملكة المتحدة تعمل مع واشنطن من أجل عودة الاستقرار لمناطق النزاع في العالم.

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عاجل.. "الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية وتقلبات جوية تبدأ الأسبوع المقبل

توقعت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع المقبل تقلبات جوية تبدأ من يوم الإثنين، حيث يسوده سقوط أمطار رعدية وغزيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الإثنين، بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنوب الصعيد والصحراء الغربية، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

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شوبير: أكرم توفيق غاضب بعد استبعاده من مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن رد فعل أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد استبعاده من قائمة الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف ملعب "برج العرب" مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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أسعار الفراخ | بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-12-2023

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسجل سعر الفراخ البيضاء تراجعا بنحو جنيه، وتصل إلى المستهلك بنحو 70 جنيها للكيلو، فيما استقر سعر كرتونة البيض عند التراجعات التي سجلتها منذ فترة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 8-12-2023.

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عاجل.. بحرية الاحتلال الإسرائيلي تقصف شواطئ مدينة رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن بحرية الاحتلال الإسرائيلي قصفت شواطئ مدينة رفح، وذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها. 

كما اقتحم الاحتلال يقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسقط شهيدان برصاص القناصة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. 

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شوبير أكرم توفيق الاهلى أسعار الفراخ الاحتلال الأرصاد

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