الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. "الأرصاد" تحذر: أمطار رعدية وتقلبات جوية تبدأ الأسبوع المقبل

أمطار
أمطار

توقعت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد الأسبوع المقبل تقلبات جوية تبدأ من يوم الإثنين، حيث يسوده تشهد سقوط أمطار رعدية وغزيرة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الإثنين، بنسبة حدوث 30% على مناطق من جنزب الصعيد والصحراء الغربية، تمتد خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

ويستمر تغير حالة الطقس، يوم الثلاثاء، الذي يشهد سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50:70%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث 50%، على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومدن القناة وجنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة الاثنين 11-12-2023
القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 12-12-2023
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار تقلبات جوية

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