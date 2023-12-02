السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية مع استمرار الشبورة المائية (فيديو)

شبورة
شبورة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار حالة الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم محافظات الجمهورية، وتكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أننا نشهد طقسا خريفيا لطيفا ودافىئا خلال فترة النهار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

زيادة فترات سطوع أشعة الشمس

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك زيادة فى فترات سطوع أشعة الشمس، مما يعني أنه ليست هناك أى سحب مؤثرة نتيجة تأثر البلاد بوجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، لافتة إلى أن استقرار الأحوال الجوية مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة.

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