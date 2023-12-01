الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية والقاهرة تسجل 24 درجة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية الذي نشهده منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار وتحديدًا خلال فترة الظهيرة.

وأضافت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية بالإضافة إلى امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مشيرة إلى أن الأجواء خلال فترة النهار مشمسة تشعرنا بالدفء والاستقرار.

"الأرصاد": أجواء باردة ليلًا ودرجات الحرارة تصل إلى 15 درجة

وتابعت: "الأجواء لطيفة تمامًا خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، وحارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار".

كما أشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، يكون ملحوظًا بشكل أكبر خلال فترة الفجر والصباح الباكر حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

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