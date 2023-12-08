الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية البريطانى: نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين فى قطاع غزة

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، إن المملكة المتحدة تعمل مع واشنطن من أجل عودة الاستقرار لمناطق النزاع في العالم.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن المملكة المتحدة تؤكد على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حسبما لما نشرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ونوه وزير الخارجية البريطاني: “أننا نواصل جهودنا للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مضيفًا أن المملكة المتحدة وأمريكا ناقشا مستقبل غزة بعد الحرب و مهام السلطة الفلسطينية في القطاع”.

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