الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل مؤتمر مجلس القبائل بأسوان لدعم القضية الفلسطينية (صور)

المشاركين
المشاركين

شهد مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية الذى تم تنظيمه فى أسوان، مساء الخميس، لدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية تحت شعار "صوت غزة من أسوان"، ارتداء العديد من المشاركين للشال الفلسطيني والذي يحمل علم فلسطين وصورة للمسجد الأقصى.

 

تضامن ودعم الأشقاء الفلسطينين 

وجاء ذلك فى أجواء وطنية، تعبيرًا من المشاركين في مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضهم لأفعال العدوان الصهيوني ضدهم. 

وشهدت مدينة أسوان، مساء الخميس، تنظيم مجلس شئون القبائل والعائلات المصرية مؤتمر جماهيري فى إحدى الفنادق الشهيرة، وذلك لدعم وتأييد القضية الفلسطينية وتحت شعار "صوت غزة من أسوان". 

وجاء المؤتمر كختام سلسلة من المؤتمرات نظمها مجلس شئون القبائل والعائلات المصرية في عدد من المحافظات لدعم القضية الفلسطينية. 

وتضمن المؤتمر العديد من الفقرات والتي شملت التالي: كلمات للحضور، وتكريم المشاركين في دخول المساعدات لغزة، بالإضافة إلى حلقة حوارية، واختتمت بفقرة إنشاد ديني لمحمد ياسين التهامي. 

المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
المشاركين
مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية الشال الفلسطيني دعم وتأييد الفلسطينين مدينة اسوان مؤتمر

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