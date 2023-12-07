الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المحطات المائية" تُنهى استعداداتها لتأمين التغطية الكهربائية لمقار الانتخابات الرئاسية

المهندس هشام كمال
المهندس هشام كمال

أنهت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب استعداداتها للانتخابات الرئاسية عبر تنظيم لقاء؛ لمناقشة ترتيب مشاركة العاملين بالشركة.

واجتمع المهندس هشام كمال رئيس مجلس الإدارة مع قيادات الشركة بجميع القطاعات بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام الشركة، بحضور المهندس خالد عابدين رئيس قطاعات الشئون الفنية، والمهندس محمود عبدالرحيم رئيس قطاعات الإنتاج والمحاسب عادل عبدالعزيز رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية، والمهندس محمود الأمير مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع وضع اللمسات النهائية لمجموعة العمل الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالشركة؛ لمتابعة واستعراض خطة واستعدادات الشركة بصفة عامة وخطة الحشد في الانتخابات الرئاسية، وكذلك استعراض خطة مشاركة العاملين وسبل توفير الوسائل للذهاب للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

إضافة إلى إنشاء وتخصيص غرفة عمليات تم إنشاؤها خصيصا والتى تحتوى على أجهزة حاسب آلي وبها جميع البيانات الخاصة بالعاملين لتوعيتهم بكيفية الانتخاب والإدلاء بصوتهم بطريقة صحيحة، وذلك في إطار مبادرة حملت شعار "اعرف لجنتك" تيسيرا على جميع العاملين وأسرهم.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعداداتها لتأمين التغذية الكهربائية للمقار الانتخابية في الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تنطلق الأحد، وتستمر حتى يوم 12 ديسمبر الجاري، وتشمل خطة وزارة الكهرباء تأمين التغذية لكل المقار المشاركة في العملية الانتخابية.

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استعدادات قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية خلال الانتخابات الرئاسية

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