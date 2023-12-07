"إكسترا نيوز": "قضاة الرئاسة" يستقلون قطار انتخابات 2024 نحو أسوان

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يرصد مغادرة القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024 إلى أسوان، وذلك أثناء تواجدهم في محطة مصر وقبل استقلالهم للقطار.

توزيع خط الصعيد

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم بدأ توزيع خط الصعيد طبقًا للتوزيع الجغرافي وتباعًا باقي المحافظات حتى وصول القضاة إلى اللجان على مستوى الجمهورية.

أكد أنه فور وصول القضاة سيتم تسليمهم أوراق العملية الانتخابية من قبل قاضي ورئيس محكمة أسوان، الذي يقوم بتوفير الإقامة لكل القضاة حتى تبدأ العملية الانتخابية صباح الأحد المقبل.