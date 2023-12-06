الهيئة الوطنية تكشف موعد بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية للجان

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيتم غدًا الخميس، بدء نقل القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية، حسب جدول زمني معد لذلك، إلى مقار التي سيتم فيها الانتخابات على مستوى المحافظات.

وأضاف "البنداري"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، للإعلان عن جميع المستجدات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024، أنه تم تخصيص غرفة عمليات للهيئة الوطنية مفعلة وموجودة ومتبعة في كل الاستحقاقات، موضحًا أنه تم تسليم جميع الأوراق العملية الإنتخابية إلى رؤساء اللجان.

ولفت إلى أنه تم إعداد طريقة برايل واستخدامها فى خارج مصر، وتجهيز جميع اللجان الفرعية بطريقة برايل لمباشرة ضعاف السمع حقوقهم السياسية.

وكشف المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة تلقت طلبات لتقريب المقرات الانتخابية لـلمواطنين، وأن هذه الطلبات وصلت لـ 5550 طلبًا، وتمت الاستجابة لها جميعًا، لافتًا إلى أن هناك لجانا فرعية بالمحافظات، لكي يكون هناك فرصة للمغتربين للتصويت.