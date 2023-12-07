الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة دمياط يتابع استعدادت مقرات انتخابات رئاسة الجمهورية

صحة دمياط
صحة دمياط

تابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، استعدادات انتخابات رئاسة الجمهورية بناءا علي تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واستكمالا لاستعدادات مديرية الصحة بالمحافظة للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري،  حيث اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مع مديري الإدارات الصحية ومندوبي مديرية الصحة باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة في حضور مديري الإدارات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية وتوفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة.

حيث وجه بضرورة أداء الواجب الانتخابي والتوجه إلى اللجان الانتخابية للتصويت وتحفيز أفراد أسرهم على التصويت، إضافة إلى ذلك تابع الجداول المشكلة لمندوبي مديرية الصحة باللجان الانتخابية والتي تقدم الخدمات الطبية للناخبين.

كما اجتمع اليوم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بعدد من مديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة المعنية بالاستعدادات التي تجريها مديرية الصحة للانتخابات الرئاسية، حيث تابع فيها استعدادات المستشفيات والمراكز الطبية ورفع درجة الاستعداد للحالة القصوى والاحتياجات اللازمة لها.

كما تابع خطة تأمين المقار الانتخابية بفرق مديرية وزارة الصحة وتمركز العيادات المتنقلة الخاصة بالمديرية لتقديم الدعم الطبى للناخبين، إضافة إلى ذلك وجه بنشر الفرق المتنقلة للحملة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للناخبين إلى جانب توزيع فرق التوعية لتقديم التوعية الصحية.

كما وضح  خطة متابعة الفرق ومندوبى مديرية الصحة باللجان الانتخابية على مستوى المحافظة وابلاغ غرفة عمليات مديرية الصحة بكل المستجدات او الطوارىء خلال ايام الانتخابات، موجها بنشر الفرق المتنقلة للحملة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للناخبين إلى جانب توزيع فرق التوعية لتقديم التوعية الصحية في محافظة دمياط. 

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