كولر يحدد موقفه من مشاركة الأهلي في كأس الرابطة المحترفين

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن إمكانية مشاركة فريقه في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة التي ستقام خلال يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة اللاعبين في ظل الضغط الهائل والسفر المتكرر إلى الخارج لخوض المباريات القارية، وأيضًا بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق في السعودية خلال أيام.

ويدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، المشاركة في بطولة كأس الرابطة التي ستقام خلال فترة توقف الدولي في يناير المقبل لتجهيز البدلاء واللاعبين الشباب.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "كثرة البطولات ضغط كبير بالنسبة لنا، وسندخل كأس العالم للأندية برتم آخر وبمستوى مختلف تمامًا، ولكن أؤكد أن القادم أفضل وسوف نستعد بقوة لمواجهات المونديال.. ولكن الأهم حاليًا هو التركيز على حسم لقاء شباب بلوزداد الجزائري غدًا".

وواصل: "بالتأكيد قرار المشاركة في كأس الرابطة يرتبط بقرار إدارة النادي وأنا كمدير فني أتمنى المشاركة في كل البطولات المتاحة.. ولكن هناك عوامل يجب أن يتم مراعاتها في ظل الارهاق الشديد والسفر المتكرر للخارج، وهو ما يرهق وينهك اللاعبين، كما أن هناك عناصر دولية تشارك مع المنتخبات تحتاج للراحة في بعض الفترات، كما أن الفريق لديه مباريات مؤجلة في الدوري وسيتم وضعها في أوقات عينة وهو ما يضغط الفريق في وقت يحتاج اللاعبين للراحة بعض الوقت".

وأكمل: "أتفهم غضب البعض من كثرة الأجازات لكن هذا ضروري مع كثرة السفريات وضغط المباريات، ونسعى لبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق البطولات، وأطالب المسئولين الذين يمتلكون القرارات بشأن البطولات أن يراعوا جيدًا الضغوط التي يعاني منها الأهلي".

وختم كولر حديثه: "نهاية الموسم الماضي، كان هناك حالة إرهاق كبير بين اللاعبين، والموسم الحالي هناك ضغط متكرر، وأسعى لاراحة اللاعبين في بعض المباريات وذلك لحمايتهم من الإصابات".

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