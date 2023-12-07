الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 15 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة بطريق كوم أوشيم بالفيوم

أصابة 15 شخص في حادث
أصابة 15 شخص في حادث انقلاب سيارة بطريق كوم أوشيم بالفيوم

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بالقرب من كمين كوم أوشيم بالفيوم، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وذلك بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في إصابة 15 شخصا وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي بالقرب كمين كوم أوشيم بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ9 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافها، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 15 شخصا.

 

نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.


إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة.


تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

إصابة 15 شخص حادث انقلاب سيارة طريق كوم أوشيم الفيوم اللواء ثروت المحلاوي

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