الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس إمبراطور الكيف في المرج 15 يومًا

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج تجديد حبس المتهم بحيازة كمية من المواد والأقراص المخدرة، وبلغت قيمتها المالية بأكثر من 10 ملايين جنيه بمنطقة المرج 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذًا من دائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدر الأيس "شابو" زنة 5 كجم، كمية لمخدر البودر "الحشيش الصناعى" وزنت 3 كجم – كمية لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية – ميزان حساس) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (10،100،000 جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة سير التحقيقات.

قاضي المعارضات جنح المرج تجديد حبس المواد والأقراص المخدرة منطقة المرج

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