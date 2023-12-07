حبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من مخزن مطعم بالشيخ زايد

أمرت نيابة زايد، بحبس المتهم بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم في الشيخ زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح مصطنع تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا، كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بسرقة أجهزة كهربائية من داخل مخزن مطعم بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، ملك أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى.

وبعمل التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص "يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة باستخدام مفتاح "مصطنع" تحصل عليه أثناء عمله بالمطعم سابقًا.

كما أرشد عن المسروقات لدى عميله سيئ النية مالك محل أجهزة كهربائية كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة "تم ضبطه".

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.