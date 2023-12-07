تطور جديد في سرقة فيلا مذيعة شهيرة بالتجمع الخامس

لقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على متهم جديد بسرقة فيلا مذيعة شهيرة في منطقة التجمع الخامس بالاشتراك مع آخرين.

واتهمت المذيعة طليقها “مخرج” بتحريض لصوص على سرقة فيلتها إثر خلافات بينهما، وقيامه بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي وصدور حكم بحبسه لمدة عام.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة حبس اللص المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما جدد قاضي المعارضات حبس المتهمين الاخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

عقد الفيلا اختفى

وكشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية وكيلة المذيعة عن أنها فوجئت عقب عودتها من تصوير إحدى حلقات برنامجها بسرقة مصوغاتها الذهبية البالغ ثمنها قرابة 300 ألف جنيه ومبلغ 25 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم، لكن الأغرب أنها وجدت خزنتها مفتوحة ومفقود منها عقد الفيلا الذي كان بينها وبين طليقها خلاف عليها وابتزها لإجبارها على التنازل عن الفيلا له.

توجهت المذيعة إلى قسم التجمع أول وحررت محضرا بالحادث واتهمت طليقها بالتحريض على سرقة الفيلا، خاصة عقد ملكيتها، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية من خلال مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الحادث عن قيام 3 لصوص بتنفيذ جريمة السرقة، حيث تسلل شخصان الى الداخل وبقى الثالث في الخارج لمراقبة الطريق، وقام أحدهما بالاستيلاء على المشغولات الذهبية والمبلغ المالي، بينما قام الآخر بفتح الخزينة عن طريق شفرة معينة لكسر الرقم السري لها واستولى على عقد الفيلا.

وذكرت المذيعة في محضر الشرطة أن سبب اتهامها لطليقها أنها اكتشفت سرقة عقد الفيلا فقط من بين أوراق كثيرة، من بينها ايصالات أمانة، ما أكد لها ضلوع طليقها في الجريمة بسبب خلافهما القديم على ملكية الفيلا.