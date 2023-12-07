برلماني: الرئيس السيسي نجح في بناء جمهورية جديدة متكاملة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي نجح في بناء جمهورية جديدة، قوامها الدستور والقانون وبناء الإنسان المصري، والمشروعات القومية والتنموية التي نفذها الرئيس السيسي والمبادرات التي تكفل للإنسان والمواطن المصري حياة آدمية وأهمها مبادرة حياة كريمة، تؤكد أنه قدم الكثير لمصر ولا يزال قادرا على تقديم أكثر من هذا لخدمة الوطن.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تحقق من إنجازات في تطوير البنية التحتية وملف الصحة والطرق وغيرها، واسترداد هيبة مصر وريادتها عربيا وعالميا يؤكد زعانته ويؤكد أنه المرشح الاكثر حظا لاكتساح الانتخابات الرئاسية القادمة، وبناء على شعبية هائلة وسط ملايين المصريين.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، جموع وملايين المصريين للنزول والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والالتفاف والاصطفاف حول الوطن، فالمشاركة مسئولية وواجب وطني.

وأشار نائب الصعيد، إلى العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، وفي المحافظات جميعها جعلت الرئيس السيسي يحظى بتأييد وشعبية كبيرة، لاستكمال خريطة الطريق ومسيرة البناء والتنمية.

واختتم النائب احمد محسن بالقول أن الانتخابات الرئاسية فرصة لتجديد الشرعية، وتجديد الولاء للرئيس السيسي عن ثقة تامة في قيادته كل هذه السنوات، وتحقيق إنجازات ملموسة كل يوم.