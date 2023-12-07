أبناء الصعيد بالجيزة ينظمون مؤتمرا شعبيا لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

انطلق مساء اليوم الخميس، مؤتمر شعبي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تنطلق يوم الأحد المقبل 10 من شهر ديسمبر الجاري وتستمر خلال يومي الإثنين والثلاثاء 11 و12 من الشهر ذاته بمنطقة الوراق بالجيزة.

وحضر المؤتمر عدد من القيادات الحزبية بالجيزة وأعضاء مجلس النواب وسط حشود جماهيرية من المواطنين الذين أتوا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لفترة جديدة.

وتفاعل الحضور مع الأغاني الوطنية برفع الأعلام المصرية وترديد "تحيا مصر" "وبنحبك ياريس" فيما افتتح المؤتمر بعزف النشيد الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتبدأ من غدا الجمعة 8 يسمبر الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، كما تم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً، خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

قائمة المرشحين لرئاسة الجمهورية

وحمل قرار الهيئة بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة من هنا باستخدام الرقم القومي للناخب من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى (رمز النجمة)، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران (رمز الشمس)، عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة (رمز النخلة)، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر (رمز السلم).

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