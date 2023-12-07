الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: النزول بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية ضمانة لنجاحها

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن المصريين بالخارج نجحوا فى أن يبعثوا برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله، أن جميع المصريين على قلب رجل واحد في دعم مسار الاستقرار والحفاظ على الوطن من خلال التدفق للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن مظاهر احتشاد المصريين أمام السفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، جاءت كرسائل واضحة للعالم أجمع مفادها وعى المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطنى يستطيع بالفعل التصدي للتحديات.

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مدحت الكمار: المصريون فى الخارج جسّدوا معانى الوطنية فى أبهى صورها بمشاركتهم فى الانتخابات

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مدحت الكمار: الإشادات الأممية تكشف حجم التأثير المصري في الشرق الأوسط

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ليست واجبا وطنيا وممارسة للحق الدستورى المكفول لكل مواطن مصرى فحسب، لكنها تدعو للفخر في الاقتراع داخل انتخابات رئاسية متعددة وبالاختيار الحر.

وناشد الكمار، جميع المواطنين النزول بكثافة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق خلال أيام، قائلًا: التصويت بكثافة قادر على إنجاحها.

واختتم النائب مدحت الكمار: حديثه بالقول: ماراثون الانتخابات الرئاسية وإجراؤها في وقتها رغم كل التحديات، تأكيد على قوة الاستقرار والأمن بالوطن، وعدم التأخر في تنفيذ أي استحقاق رغم بعض الظروف الصعبة، فالانتخابات مكسب للوطن وفي ظروف شديدة الحساسية.

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