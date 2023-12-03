مدحت الكمار: المصريون في الخارج جسدوا معاني الوطنية في أبهى صورها بمشاركتهم في الانتخابات

أشاد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، بانتظام سير العملية الانتخابية في اليوم الثالث على التوالي في الخارج، وكذلك إقبال الناخبين على مقارات السفارات والقنصليات المصرية في 121 دولة بالعالم للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي المتمثل في الانتخابات الرئاسية، قائلا: المصريون في الخارج جسدوا معاني الوطنية في أبهى صورها وشاركوا جموع المصريين عن وعي وإرادة بأهمية المشاركة وعدم الاستماع لدعوات المقاطعة الخبيثة التي تستهدف تفتيت وحدة المصريين ووضعها في موقف محرج أمام العالم.

وأكد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن العملية الانتخابية اُجريت وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات التي تابعت متابعة دقيقة لسير العملية الإنتخابية وتواصلت مع جميع السفارات لتسهيل كافة إجراءات التصويت وحل أي مشكلة تواجه الناخبين المصريين في الخارج.

ولفت نائب البرلمان: أن عملية تصويت المصريين بالخارج واصطفافهم بقوة وحشد أمام السفارات والقنصليات ردا قاطعا على كافة المهاترات التي تحاول الجماعات المتطرفة الإرهابية بثها على جميع منصات السوشيال ميديا لزعزعة عزيمة المصريين وإهدار الشكل الحضاري الواعي للعملية الانتخابية.

العملية الانتخابية في الخارج تمت تحت إشراف قضائى كامل

واختتم النائب مدحت الكمار، حديثه قائلا: العملية الانتخابية في الخارج تمت تحت إشراف قضائى كامل، وهو الضامن الوحيد للنزاهة أي عملية انتخابية، الأمر الذي يرفع من شأن الدولة المصرية في الخارج ويبعث برسالة تأكيد أمام الجميع بأن مصر دولة عدل ونزاهة وديمقراطية.

من جانبه قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وشعبها في الداخل والخارج حريص على ممارسة حقوقه الدستورية والانتخابية والمشاركة في صناعة المستقبل القادم، والتأكيد للعالم على أن مصر حريصة على تطبيق كافة استحقاقتها الدستورية بدعوة جميع أبنائها ليلبوا الطلب وهذا ما حدث بالفعل من مشاركة كثيفة وإيجابية من قبل المصريين في الخارج مما حافظ على هيبة الدولة المصرية خارجيا وعزز من الوضع الداخلي للوطن.