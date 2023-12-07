قبل بدء الصمت الانتخابي.. المرشح الرئاسي فريد زهران يوجه رسائل هامة للمصريين عبر «الدستور»

دعا المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لافتًا إلى أن التغيير ممكن وأن هناك طريقا آمنا وسلميا للتغيير بالمشاركة في الانتخابات.

وطالب المرشح الرئاسي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، بضرورة إنهاء مشكلات كل من تم وضع أسمائهم على قوائم الإرهاب أو التحفظ على أموالهم وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية والشخصية وليس لشخص أو مجموعة من الأشخاص فقط.

كما طالب المرشح فريد زهران، بمنح المحبوسين احتياطيًا الحق فى التصويت لمن يرغب فى ذلك، مؤكدًا على تعهد حال فوزه بالافراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي واتخاذ كافة الاجراءات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية لحل مشامل المحبوسين احتياطيًا في أي قضايا اخرى و كذا في حل كافة مشكلات المفرج عنهم الموقوف مباشرة حقوقهم السياسية فى الترشح او الانتخاب.

وأضاف المرشح الرئاسي، أن رؤيته تلتزم بالعمل على إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، بما يَفي بالنِّسَب الدستورية الخاصة بتمثيل الشباب، خلال عامَيْ 2024-2025، بما يضمن مشاركتهم الإيجابية في صنع القرار على المستويات القاعدية المختلفة.

وأشار فريد زهران، إلى أن رؤيته فى الملف الاقتصادى تبنى على عدة محاور اساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية، والتى منها حماية التَّنافُسيَّة، عبر تحديد دور الدولة في الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، فضلا عن مكافحة لعمليات الاحتكار، ورفع معدَّلات الاستثمار والإنتاجية، بالإضافة الى قَصْر مِلكيَّة الدولة على المشروعات التي تتعلَّق بالأمن القومي المصري.

وأكد زهران على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة، وكذلك إعادة الجدولة الزمنية الخاصَّة بتنفيذ هذه المشروعات القومية.

ونوه المرشح الرئاسي الى انه سيعمل على تحسين الهيكل الاقتصادي المصري، وكذلك توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية.

وأكد انه سيعمل على تحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، وكذلك التَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة.