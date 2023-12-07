الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران خلال مناظرة التنسيقية: لدينا رؤية اقتصادية ترتكز على 6 محاور

النائب أحمد قناوي
النائب أحمد قناوي

قال النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنهم لديهم رؤية اقتصادية ترتكز على 6 محاور أولها حماية التنافسية من تدخل الدولة وأجهزتها، مضيفًا أن تدخل الدولة كان له مميزات في فترة من الوقت، ولكن على الدولة أن تكتفي أن تكون منظمة وأن تخرج من الاقتصاد، ما عدا السلع ذات البعد الاستراتيجي ويكون بأقل حد ممكن مما يساعد صغار المستثمرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناظرة عقدتها التنسيقية بين ممثلي المرشحين في الانتخابات الرئاسية حول المحور الاقتصادي في البرنامج الانتخابي لكل مرشح.

وأضاف أن تخارج الدولة سوف يحفز الاستثمار الخارجي ويجعل الدولة تقف على مسافة واحدة من المستثمرين، مما يؤدي إلى تغطية العجز الدولاري، وقال: "إننا نسعى إلى إعادة الأولويات في الإنفاق العام، وسنجري مراجعة كاملة لكل المشروعات القومية التي يجرى عملها حتى لا يكون هناك ضغط على الاستهلاك لسلع يتم استيرادها".

وتابع: "نحن بحاجة إلى سياسة مختلفة للتعامل مع الدين العام، وسعر صرف العملة وثباته، على أن نعد حوكمة واضحة ومدى جدوى المشروعات التي نستدين من أجلها وأن يتم جدولة الديون، واعتماد شراكات مع القطاع الخاص لتوفير السيولة المالية التي تحتاجها الحكومة".

أدار الحوار خلال المناظرة، أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة د. سمير صبري، الخبير الاقتصادي ومقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحاتم رسلان، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، ود. كريم سالم، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

النائب أحمد قناوي حملة المرشح الرئاسي فريد زهران المرشح الرئاسي فريد زهران رؤية اقتصادية حماية التنافسية

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