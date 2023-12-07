الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حملة المرشح حازم عمر: نجحنا فى توصيل رسالتها للمواطنين بمختلف الأنحاء

زاهر الشقنقيري
زاهر الشقنقيري

قال د.زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم المرشح الرئاسي حازم عمر، إن الحملة الانتخابية نجحت في توصيل رسالة المرشح حازم عمر إلى المواطنين، خاصة أن البرنامج الرئاسي تضمن الكثير من النقاط المتعلقة بالمجالات المختلفة التي تهم المواطن المصري بصورة كبيرة.

محاور الحملة الانتخابية

أضاف الشقنقيري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أهم ما يميز الحملة الانتخابية للمرشح عمر حازم هو أنه تم وضع جداول زمنية لتحقيق كافة المحاور التنموية التي توجد في البرنامج الانتخابي، بحيث إذا تم تخطي هذا الزمن فمن حق المواطن أن يحاسب عليها المرشح عمر حازم.

وتابع: "هناك رودو أفعال جيدة من المواطنين، حيث كان هناك إقبال كثيف من المواطنين بمختلف المحافظات على المؤتمرات التي تم تدشينها من أجل عرض  البرنامج الرئاسي للمرشح عمر حازم في مختلف أنحاء الجمهورية".

 البرنامج الرئاسي 

استطرد: "نشكر الشعب المصري على تفاعلهم وحسن استقبال البرنامج الرئاسي، وندعوا المواطنين الإدلاء بأصواتهم واختيار من يروه مقنعًا". 

زاهر الشقنقيري عمر حازم برنامج اليوم دي ام سي البرنامج الرئاسي لعمر حازم

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