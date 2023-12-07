الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد الأنشطة والفعاليات بقرية بلفيا ضمن مبادرة "أنت الحياة"

محافظ بني سويف خلال
محافظ بني سويف خلال جولته

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عددًا من الفعاليات التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "أنت الحياة" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،ضمن محاور المبادرة التي تستهدف "بجانب لتحسين جودة الحياة في القرى والريف، " بناء الإنسان المصري".

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لقرية بلفيا؛ لمتابعة فعاليات المبادرة التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة ويشترك في تنفيذها عدد من الجهات والمؤسسات منها: الصحة، التضامن الاجتماعي، تعليم الكبار، الثقافة، مؤسسة مصر الخير.

وتفقد محافظ بني سويف، حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة بمدرسة بلفيا الابتدائية المشتركة، والتي تضمنت تفقد سير العمل بالقافلة الطبية المتنقلة، تضم عددًا من التخصصات؛ لتقديم خدمات الكشف وتوفير العلاج  لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

فيما شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات فورية للدراسين وتسليم بعض شهادات محو الأمية، بجانب قيام مديرية التضامن بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير لاستقبال عدد من السيدات الغارمات لدراسة حالاتهن ومساعدتهن  وتقديم بعض الخدمات والدعم اللازم نظرًا لطروفهن المادية والإنسانية، بالإضافة إلى توزيع 2000 كرتونة مواد غذائية وسلع من مؤسسة حياة كريمة لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولى بالرعاية، في حين نظم فرع ثقافة بني سويف، فعالية فنية وثقافية داخل سرادق كبير، تضمنت فقرات فنية شعبية وعروض مسرحية وقصائد زجل وشعر  لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.

وأشاد محافظ بني سويف، بمجهودات مؤسسة "حياة كريمة" وتعاونها المشترك مع أجهزة المحافظة لخدمة أبناء بني سويف في مختلف المجالات، لافتا إلى أن المشروع الذي أطلقته القيادة السياسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، يعد من المشروعات غير المسبوقة في التاريخ المصري المعاصر حيث يستهدف إحداث تطوير شامل بالخدمات والمرافق الحيوية بجانب تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة والمستدامة، موجهًا الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر والدعم التام لأبناء بني سويف، وهو ما يعكس توجهات القيادة السياسية والدولة نحو الاهتمام بالمحافظة.

بني سويف محافظ بني سويف حياة كريمه مبادرة انت الحياة قرية بلفيا

مواد متعلقة

وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف: تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

محافظ بني سويف يوجه بسرعة تذليل معوقات تشغيل سجل مدني قاي بإهناسيا

محافظ بني سويف يشهد ختام مبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية"

محافظ بني سويف يناقش مع وزير الري ملفات القطاع بالمحافظة

"بالتضامن نبنى وطن".. حملة توعوية بجامعة بنى سويف

وكيل صحة بنى سويف يتفقد أعمال قافلة العيون بقرية باها

حافز 5% من الأجر الوظيفى وترقية 356 موظفًا من العاملين بديوان بنى سويف

محافظ بني سويف يواصل اجتماعاته لمراجعة التجهيزات النهائية لانتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

سقوط طائرة سعودية مقاتلة أثناء مهمة تدريبية واستشهاد أفراد طاقمها الجوى

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

أكذوبة المناطق الآمنة فى غزة.. لا أحد يصدق إسرائيل

قرار عاجل بحق صاحب فيديو المطبخ الفاضح كروان مشاكل

عاجل.. قرار جديد من "التموين" لحل أزمة السكر.. "حر على البطاقة" بـ27 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الانتخابات المصرية

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت