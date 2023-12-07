الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف: تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الدكتوره نسرين حسام
الدكتوره نسرين حسام الدين

دعت الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف، جميع فئات الشعب المصري إلى ضرورة النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية من يوم 10 وحتى 12 ديسمبر الجاري؛ لأنه استحقاق سياسي مهم، وتأتي الانتخابات الرئاسية هذا العام في ظل تحديات تواجه الدولة المصرية نتيجة للأوضاع غير المستقرة  لدول الجوار، والتي تستدعي من المصريين التكاتف ودعم الدولة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وناشدت الدكتورة نسرين حسام الدين جميع فئات الشعب المصري من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، بأن يظهروا للعالم صورة مشرفة للشعب المصري الواعي، الحريص على ممارسة حقوقه السياسية وأداء واجبه نحو وطنه في عرس ديمقراطى يعكس تحضر الشعب المصري، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها البلاد، ولتحقيق رؤية مصر 2030، فالانتخابات المصرية تتميز دائمًا بطابع البهجة والفرحة لدى المصريين بما يختلف عن أي دول أخرى، حيث يذهب المصريون للجان الانتخابات وسط أجواء احتفالية حاملين علم مصر مرددين الأغاني الوطنية.

 كما طالبت الأسر المصرية باصطحاب أطفالهم أثناء الإدلاء بأصواتهم ليشاركوا في هذا العرس الديمقراطي لغرس وتنمية روح الإنتماء والولاء لديهم نحو وطنهم.

واختتمت وكيل كلية الإعلام بجامعة بني سويف حديثها سنظهر بصورة مشرفة أمام العالم كدولة قوية وواعية وشابة ديمقراطية وسيتحدث الجميع عن وعي ووطنية المصريين خلال الانتخابات الرئاسية المصرية.

 

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