الليلة.. افتتاح معرض أعمال خريجي بيت جميل للفنون التراثية السنوي

ينظم بيت جميل للفنون التراثية بالقاهرة، حفل افتتاح معرضه السنوي لأعمال خريجي منحة “بيت جميل”، التي تتميز بإعادة إحياء التراث الإسلامي، وذلك الليلة في تمام الساعة 6 مساءً، بالمعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية بالقاهرة.

ويستمر المعرض حتى يوم 10 ديسمبر من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

ويقدم المعرض فرصة لخريجي البرنامج لعرض أعمالهم الفنية التي قاموا بتنفيذها منذ التخرج، في الخزف، الجبس، الأعمال الخشبية والمعدنية، وهو فرصة لعشاق الفن لاقتناء أعمال فنية فريدة من أعمال خريجي "بيت جميل".

وتهدف منحة بيت جميل إلى تطوير الحرف والحفاظ عليها من خلال الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحرفي والعمل علي تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، وتضم عدد من كبار أساتذة التصميم والفنون التراثية، ويشمل البرنامج تقديم منح دراسية لمدة عامين لتدريب فعدد من الفناني وحرفى مصر، فى مجالات الدراسة لحرف: الجبس، الخزف، أعمال الخشب القشرة، أعمال النحاس وتقنياتها المختلفة.

وتعد هذه المعارض، التي يقبل عليها محبو الفنون التراثية، لما تقدمه من منتجات فنية، وأشغال يدوية لا يمكن أن تتكرر فإن القطعة الواحدة لا يوجد مثيل لها مرتين كطبيعة العمل اليدوي الفريد، ويعد هذا المعرض من أهم معارض الحرف اليدوية بالقاهرة، وتأتي منحة “بيت جميل للفنون التراثية” بدعم من مدرسة الأمير تشارلز.

ومدرسة الأمير تشارلز واحدة من أهم المدارس الرائدة علي مستوي العالم التي تهتم بالحرف التقلدية والفنون التراثية، يوفر بيت جميل للفنون التراثية برامج دراسية للفنانين والحرفيين المحليين المعاصرين في الفنون التراثية في مصر، ويستخدم المهارات المكتسبة في تلك البرنامج بشكلٍ عملي في حفظ وترميم المواقع التراثية الإسلامية في القاهرة، ويدعم الخريجين الباحثين عن فرص عمل أو ريادة الأعمال التجارية في الفنون التراثية.