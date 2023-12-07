بدرية طلبة تهنئ دياب بعيد ميلاده: "الجدع ابن البلد"

حرصت الفنانة بدرية طلبة على تهنئة المطرب محمد دياب بمناسبة عيد ميلاده الذي يحل اليوم الخميس.

وشاركت “بدرية” صورة لـ"دياب" عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت: “تعرف فلان؟ اه، عاشرته؟ لا، يبقى متعرفوش، منتهى الأخلاق والرجولة، شعار للجدعنة ابن البلد على حق اخويا دياب كل سنة وانت طيب ربنا يباركلك في حياتك ويحفظلك زوجتك الجميلة اللي متتخيرش عنك، كل سنة وانت طيب والعمر كله تعيش وتتهنى وتحقق كل اللي بتتمناه”.

وهنأت هاجر الابياري زوجها “دياب” بمناسبة عيد ميلاده عبر “إنستجرام”، قائلة: "في عيد ميلادك التاسع واحنا مع بعض عايزة أمتن جدا لوجودك في الدنيا اولاً ثم لوجودك في حياتي ثانيا".

وتابعت: "لما بنقول لحد كل سنة وانت طيب كمعايدة بنقولها واحنا لا نعني أنه طيب يعني طيب يعني إنما لما نقولك انت بنعني إن كل سنة وانت طيب فبتكون حرفياً كل سنة وانت طيب وأطيب واحد في الدنيا يا أغلي ما فيها".

واستكملت: "ربنا يحفظك ويحميك ويخليك ليا و دايما منور حياتي .. انت كل حاجة حلوة في دنيتي .. كل سنة وانت طيب يا صاحب عمري".