باقي 3 أيام.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

بدء العد التنازلي لبداية الانتخابات الرئاسية 2024، وفي هذه الأثناء يتساءل المواطنون من مختلف المحافظات عن خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية للتوجه إليها أيام الاقتراع وذلك تنفيذًا لحقهم الدستوري والمشاركة في العملية الانتخابية.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

ولتسهيل عملية التصويت وتوفير الراحة للمواطنين أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، التي يرأسها المستشار حازم بدوي، بتيسير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية من خلال إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية المخصصة لكل ناخب عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة عبر هذا الرابط باستخدام الرقم القومي للناخب.

حطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024

توضح الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي طريقة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي. يمكنك القيام بذلك عبر الخطوات التالية:

1- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بك على الموقع الرسمي للهيئة وذلك من خلال الرابط التالي: (أدخل الرابط هنا).

2- انقر على "الاستعلام".

3- ستظهر لك التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى رقم لجنتك الفرعية والرقم في الكشوف الانتخابية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر

ستجرى الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة داخل مصر في الأحد 10 ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتحديدًا في الأيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.

أسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

في الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، ستُجرى الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لمدة ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر 2023. يتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، فريد زهران رمز الشمس، عبدالسند يمامة رمز النخلة، وحازم عمر رمز السلم. سيتم فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

موعد الفرز وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تنتهي عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة وقراراتها بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع في الأربعاء 13 ديسمبر. وسيتم إعلان الحصر العددي للأصوات، بالإضافة إلى قبول الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم الخميس 14 ديسمبر، والبت فيها يومي الخميس والجمعة 15/16 ديسمبر 2023.

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ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية في 18 ديسمبر، بحسب الجدول الزمني المحدد مسبقا، بعد البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة.