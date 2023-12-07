سكرتير مساعد كفر الشيخ يتفقد مقار الانتخابات الرئاسية ببيلا

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمرور على اللجان الانتخابية بمركز ومدينة بيلا، للتأكد من جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وتفقد السكرتير المساعد، يرافقه رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، المقار واللجان الانتخابية والبالغ عددها 48 مقرًا انتخابيًا داخل المدارس التابعة بإدارة بيلا التعليمية، بحضور، أيمن غالي، وإبراهيم موافي، نائبا رئيس المدينة لشئوني القري والمدينة، للتأكد من جاهزية جميع اللجان بنطاق مركز بيلا لاستقبال الانتخابات الرئاسية، وتوافر جميع مستلزمات العملية الانتخابية، وذلك لإجراء العملية الانتخابية في سهولة ويسر وتمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم دون أي معوقات.

تكثيف المتابعة الميدانية

وحرص السكرتير المساعد ورئيس مركز ومدينة بيلا، على تفقد غرف الإدلاء بالأصوات، وتوافر الاحتياجات من الأثاثات والتجهيزات الفنية، بجانب تفقد الاستراحات ودورات المياه العمومية، مشددان على رؤساء الوحدات القروية بتكثيف المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتأكيد على تنفيذ التجهيزات والاستعدادات المطلوبة بجميع مقرات اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى حصر أهم الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لسرعة توفيرها وتلبيتها بالشكل المطلوب.

وكلَّف السكرتير المساعد مديري المدارس بسرعة مراجعة وتنفيذ أعمال الصيانة مع توفير أدوات النظافة والتطهير اللازمة بمختلف دورات المياه، فضلًا عن رفع كفاءة الأبواب والنوافذ مع الاهتمام بتركيب البانرات واللافتات التوضيحية واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعرس الانتخابي الكبير.

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن المحافظة، 508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، ويأتي ذلك لاستقبال مليونيّ و339 ألفًا و800 ناخب.