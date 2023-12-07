انعقاد لجنة مناظرة الطلاب المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج بمعاهد كفر الشيخ

عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ لجنة مناظرة طلاب المعاهد الأزهرية المتقدمين للالتحاق بنظام الدمج التعليمي للعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤م، والذي يشمل هذا العام جميع المراحل الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى طلاب الصف الثالث الثانوي.

وانعقدت اللجنة بمقر قاعة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، بحضور الدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور مفيد راجح، الطبيب بالتأمين الصحي.

الدمج يتم وفق شروط محددة

ويأتي نظام الدمج لإلحاق الطلاب ذوي الإعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية وغيرها في فصول التلاميذ الأسوياء، وفق شروط محدده حسب نوع كل إعاقة، بناءً على توجيهات وقرار فضيلة وكيل الأزهر الشريف، وقد تقدم للالتحاق بنظام الدمج هذا العام 22 طالبًا وطالبة بمراحل التعليم المختلفة، وتمت المناظرة لهم بتواجد الدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي، والسيد الزلوع، مدير التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة، وقام بالإعداد والتنسيق للقاء الدكتور إبراهيم السنهوري، مسؤول الدمج التعليمي بالمنطقة.

من جهة أخري، نظم معهد عمر بن الخطاب الابتدائي، التابع لإدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية؛ ندوة تثقيفية بعنوان القراءة شمس المعرفة، والتي تأتي ضمن سلسلة ندوات الإرشاد والتوجيه الجمعي الذي يعدها مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بحضور الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، في ظل تواجد سامي الشافعي، مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، والدكتور أحمد زيدان مدير الدعوة بكفر الشيخ، والدكتورة حسينة عزام، رئيس مكتب الخدمة المدرسية برعاية طلاب المنطقة، والدكتور أحمد سعد، مدير فرع الرواق الأزهري بكفر الشيخ.

وتحدث المشاركون عن دور القراءة وأهميتها في حياة الأفراد، وربط الوطنية بالقراءة، وأن الأمم القارئة هي الأمم السابقة، مشيرين إلى أن اللبنة الأولى لبناء المجتمعات هي القراءة، موضحين كيفية ربط الدين بالقراءة، كما أشاروا إلى ما يجب على أولياء الأمور فعله تجاه تحفيز أبناءهم على القراءة، مشيرين إلى مشروع تحدي القراءة وكيفية المشاركة فيه.