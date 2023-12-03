لتفقد سير العمل.. رئيس أزهرية كفر الشيخ يزور معاهد قلين التعليمية

أجرى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل الدراسي بمعاهد قلين التعليمية الأزهرية، وذلك بالتزامن مع زيارات وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد لمعاهد المنطقة خلال هذه الفترة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير، العملية التعليمية بمعهد فتيات قلين الإعدادي، ومعهد الديبة، اللذان يستقبلان زيارات وفد الجودة، في صباح اليوم، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بداخل المعهدين، ومتابعة مردود زيارة وفد هيئة ضمان الجودة والاعتماد.

رئيس المنطقة يتفقد معاهد قلين

كما تفقد رئيس المنطقة سير العمل ببعض معاهد الإدارة ومنها: معهد قلين الابتدائي، ومعهد قلين الثانوي بنين، ومعهد فتيات قلين الثانوي، وحرص رئيس المنطقة على متابعة فعاليات سير اليوم الدراسي بداخل فصول هذه المعاهد، ومناقشة الطلاب لقياس المستوى العلمي لديهم ومعرفة نسب تحصيلهم من المعلمين، محاورًا قيادات المعاهد حول احتياجات العمل اللازم توافرها للحفاظ على استقرار العملية التعليمية.

اجتماع لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد المنطقة

وفي وقت سابق، عقدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية اجتماعًا لمجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد المنطقة، بديوان عام المنطقة، لبحث احتياجات العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، حيث ترأس الاجتماع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد الوكيل الثقافي، بحضور زينب عبدالحميد، مدير رعاية الطلاب.

وخلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع السابق، وعرض ما تم تنفيذه من الأنشطة، كما تناول الاجتماع استعراض بعض جهود مجلس الآباء في مجال تحسين المنظومة التعليمية بالمعاهد وطرق حل المشكلات والمعوقات؛ وتم طرح المطالب والاحتياجات خلال الاجتماع لبحثها، كما تم عرض مقترحات أولياء الأمور والوقوف على آخر المستجدات التي تخدم العملية التعليمية.

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية علي ضرورة انتظام وسير العملية التعليمية علي أحسن وأكمل وجه في كافة المعاهد .