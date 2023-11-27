تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية ببيلا في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الإثنين، 18 قرار إزالة تعديات علي الأرض الزراعية علي مساحة 24 قيراطا بناحية «كفر قتة» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يوميًا، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن التعدي علي الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيرًا إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التعديات علي الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدِ جديدة والتعامل معها علي الفور، ومنع أي تعدِ علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فورًا ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقًا مع الجهات الأمنية ووفقًا لأحكام القانون.

محافظ كفر الشيخ يكلف باليقظة التامة

ووجه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، وأن أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.

وفي وقت سابق، نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مركز شرطة بيلا، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على الأراضى الزراعية، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين علي الأراضي الزراعية ووقف مخالفات البناء.